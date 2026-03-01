כיכר השבת
שִׂמְחָה וְשָׂשׂוֹן לַיְּהוּדִים

צה"ל מודיע רשמית: חיסלנו את מנהיגה העליון של איראן עלי חמינאי

דובר צה"ל הודיע רשמית על חיסולו של מנהיגה העליון של איראן עלי חמינאי | "צה"ל סגר מעגל היסטורי עם חיסולו של מנהיג ציר הטרור האיראני" | זו הלשכה בה הוא חוסל (צבא וביטחון)

2תגובות
עלי חמינאי (שאטרסטוק)

דובר לקח הבוקר אחריות והודיע רשמית על חיסולו של עלי ח'אמנהאי, מנהיג משטר הטרור האיראני.

על פי דובר צה"ל, חיל האוויר, בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ, תקף את מתחם ההנהגה בלב טהראן בו שהה יחד עם בכירים נוספים.

בהודעת צה"ל נאמר: "ח'אמנהאי שימש כמנהיג משטר הטרור האיראני משנת 1989 והוביל אידיאולוגיה קיצונית נגד מדינת ישראל והמערב כולו, והיה אחראי ישיר לדיכוי האלים של אזרחי איראן במשך שנים רבות. 

לשכת מנהיג משטר הטרור האיראני, בה חוסל עלי ח'אמנהאי

"ח'אמנהאי היה אבי התוכנית להשמדת מדינת ישראל, "ראש התמנון האיראני", ששלח את זרועותיו לכל רחבי המזרח התיכון ולגבולות מדינת ישראל, בראשן ארגון הטרור חיזבאללה. מנהיג המשטר היה אחראי למתקפות טרור על מדינת ישראל ועל ידיו דמם של אזרחים רבים מכל העולם".

במערכת הביטחון ציינו כי: "צה"ל סגר מעגל היסטורי עם חיסולו של מנהיג ציר הטרור האיראני. סגירת המעגל מצטרפת לשורה של חיסולים של בכירי ציר הטרור, אותם צה"ל חיסל במלחמה. 

"חיסול ח'אמנהאי מבטא את ההבטחה שבין צה"ל לאזרחי מדינת ישראל - לתקוף ולסכל כל גורם שמנסה לפגוע במדינת ישראל בכל מקום ובכל עת".

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר הבוקר: "הצורר חמינאי סוכל במכת הפתיחה של מבצע "" ואיתו עוד בכירים במבצר הטרור האיראני. מי שפעל להשמדת ישראל - הושמד.

"הצדק נעשה וציר הרשע ספג מכה אנושה. ברכות לראש הממשלה בנימין נתניהו על המנהיגות והנחישות ולצה"ל על הביצוע המבריק".

2
התמונה הראשונה זה עלי חמינאי?
דודי
1
חמינאי בגימטריה 119. המן בגימטריה 95. הפחת את המן מחמינאי קבלת 24 זעולה בגימטריה ...ביבי!!
נתי שפע

כיכר השבת
