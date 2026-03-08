"זאת מלחמת דורינו, מלחמה קריטית - מלחמה גורלית"

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר קיים היום (ראשון) הערכת מצב עם מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, מפקד מערך ההגנה האווירית, תת-אלוף ק׳ ומפקדים נוספים.

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר אמר בפגישה: ״במהלך הלילה אנחנו פעלנו נגד כוחות איראנים של כוח קודס בלבנון, בביירות ופגענו בהם. אני אומר לכם שאין שום מקום בטוח לשלוחות הרשע האיראני, בשום מקום במזרח התיכון, לא בביירות ולא בשום מקום אחר".

הרמטכ"ל תיאר את החזית מול חיזבאללה ואת נפילת החיילים בלבנון: "לצד זאת, אנחנו חווינו לא מעט ירי על יישובי הצפון, וגם היה הלילה אירוע - אני מבקש מכאן לשלוח את תנחומיי למשפחות ההרוגים ולאחל החלמה מהירה לפצועים שלנו. חיזבאללה הוא זרוע קיצונית של התמנון האיראני הוא משלם ועוד ישלם על כך מחיר כבד.

ישראל נמצאת כבר שנתיים במצב של חירום מתמשך, אנחנו צריכים כרגע בעיקר לגלות התמדה ואורך רוח. זה ייקח עוד זמן רב, לזה אתם צריכים להיות מוכנים, וכמה זמן שזה ייקח, זה ייקח".

ורב אלוף אייל זמיר הצטרף גם לדברי ראש הממשלה אמש: "לכם אני אומר אתם יודעים את זה טוב מאוד - מי שינצח זה עם שיגלה נחישות והתמדה. אנחנו מכירים את העורף שלנו, יש לו חוסן גדול מאוד. אני משוכנע בכוח של העורף שלנו לתת לנו את כל הגיבוי הנדרש כדי לעמוד בהישגים שלנו.

אני יודע שאזרחים בבית נאלצים להיכנס לא מעט למרחבים המוגנים, אנחנו בוחנים כל העת את ההנחיות מול תמונת המצב. ואני אומר לאזרחים - תהיו קשובים ותפעלו בהתאם להנחיות.

כולנו פה ביחד במאמץ הזה, טייסי חיל האוויר, כוחות השיריון, החי"ר וההנדסה שלנו שנמצאים על קווי הגבול ובלבנון עכשיו, כולם ביחד במאמץ הזה, זה מאמץ גדול מאוד. ואני אומר לכם יותר מזה, אני דיברתי על ההתמדה והנחישות שנדרשת מכולנו, וזאת מלחמת דורינו, זאת מלחמה קריטית, זאת מלחמה גורלית. המלחמה הזאת תקבע את עתידנו וביטחונינו פה לעוד שנים ארוכות".