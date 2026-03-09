במסגרת פעילות כוחות צה״ל בלבנון כנגד חיזבאללה, צה״ל מפרסם הודעות פינוי לתושבים במוקדי התקיפות.
קציני יחידת 504 מתקשרים לתושבים על מנת להזהיר את התושבים להתפנות למען בטחונם.
במהלך אחת השיחות, מספר תושב הדאחייה לקצין יחידת 504 שארגון חיזבאללה מגרש את התושבים מבתיהם ומאיים עליהם.
האזרח הלבנוני הדגיש בשיחה שהעם הלבנוני עומד עם המדינה הלבנונית ולא עם ארגון הטרור.
דובר צה"ל מסר הבוקר כי: "ארגון הטרור חיזבאללה בנה לאורך השנים בדאחייה אתרים רבים לייצור ופיתוח אמצעי לחימה, ביניהם אתרים לדיוק טילים כחלק מפרויקט הדיוק של הארגון הטרור חיזבאללה.
"חיזבאללה השקיע עשרות שנים בבניית מצבורי נשק הכוללים טילים מדויקים ומתקדמים שסופקו על ידי איראן. מצבורים אלו מיוצרים ומאוחסנים בתשתיות אזרחיות הכוללות בתים בכל רחבי לבנון.
"צה"ל תקף בשנתיים האחרונות מטרות אלה, ביניהם מחסני אמצעי לחימה, אתרי ייצור, טילים ורקטות שהארגון מחזיק.
"זוהי הוכחה נוספת לניצול הציני של האוכלוסייה האזרחית בלבנון על-ידי ארגון הטרור חיזבאללה".
