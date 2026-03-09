כיכר השבת
לתושבים נמאס מהטרור

תושב הדאחייה לקצין צה"ל: "תפטרו אותנו כבר מחיזבאללה, אני איתכם" | האזינו

צה״ל חושף שיחה בין קצין ביחידה 504 לבין תושב הדאחייה שבלבנון: "תפטרו אותנו מהם כבר, מחיזבאללה, אני איתכם, הם גירשו אותנו מהבתים שלנו" | האזינו (ביטחון)

האזינו להקלטה
האזינו להקלטה
האזינו להקלטה

במסגרת פעילות כוחות צה״ל בלבנון כנגד , צה״ל מפרסם הודעות פינוי לתושבים במוקדי התקיפות.

קציני יחידת 504 מתקשרים לתושבים על מנת להזהיר את התושבים להתפנות למען בטחונם.

במהלך אחת השיחות, מספר תושב הדאחייה לקצין יחידת 504 שארגון חיזבאללה מגרש את התושבים מבתיהם ומאיים עליהם.

האזרח הלבנוני הדגיש בשיחה שהעם הלבנוני עומד עם המדינה הלבנונית ולא עם ארגון הטרור.

דובר מסר הבוקר כי: "ארגון הטרור חיזבאללה בנה לאורך השנים בדאחייה אתרים רבים לייצור ופיתוח אמצעי לחימה, ביניהם אתרים לדיוק טילים כחלק מפרויקט הדיוק של הארגון הטרור חיזבאללה.

"חיזבאללה השקיע עשרות שנים בבניית מצבורי נשק הכוללים טילים מדויקים ומתקדמים שסופקו על ידי איראן. מצבורים אלו מיוצרים ומאוחסנים בתשתיות אזרחיות הכוללות בתים בכל רחבי .

"צה"ל תקף בשנתיים האחרונות מטרות אלה, ביניהם מחסני אמצעי לחימה, אתרי ייצור, טילים ורקטות שהארגון מחזיק.

"זוהי הוכחה נוספת לניצול הציני של האוכלוסייה האזרחית בלבנון על-ידי ארגון הטרור חיזבאללה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר