לתושבים נמאס מהטרור תושב הדאחייה לקצין צה"ל: "תפטרו אותנו כבר מחיזבאללה, אני איתכם" | האזינו צה״ל חושף שיחה בין קצין ביחידה 504 לבין תושב הדאחייה שבלבנון: "תפטרו אותנו מהם כבר, מחיזבאללה, אני איתכם, הם גירשו אותנו מהבתים שלנו" | האזינו (ביטחון)