שעות לאחר המטחים הכבדים מלבנון לעבר מדינת ישראל, צה"ל פתח הלילה (בין רביעי לחמישי) בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון.

בסדרת תקיפות נרחבת, צה"ל איתר והשמיד עשרות משגרים ומחבלי חיזבאללה שתכננו לשגר רקטות לעבר שטח מדינת ישראל. כמו כן, צה"ל תקף 10 בניינים בדאחייה המשמשים כמפקדות טרור תוך חצי שעה, בהן מפקדות מודיעין, מפקדה של יחידת רדואן ומפקדות נוספות.

תיעוד מתקיפות המשגרים - צילום: דובר צה"ל תיעוד מתקיפות המשגרים | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:20 תיעוד מתקיפות המשגרים ( צילום: דובר צה"ל )

בתוך כך, חיל האוויר תקף מעל 20 מטרות בזמן אמת בסגירת מעגל מידית.

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".