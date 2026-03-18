שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר (רביעי) הערכת מצב בבור ביחד עם סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר, ראש אמ"ץ איציק כהן, ראש אג"ת אלוף הדי זילברמן, מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר, תא"ל עומר טישלר, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, רח"ט מבצעים תא"ל ישראל שומר, ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר במהלך הערכת המצב כי "עוצמת התקיפות באיראן עולה מדרגה. אנחנו בעיצומה של ישורת ההכרעה. "אחרי הסיכולים העוצמתיים של בכירי המשטר, מנהיג איראן בפועל וראש ארגון 'רצח בע"מ' הבסיג', לאריג'אני וסולימני, חוסל הלילה גם שר המודיעין האיראני חטיב' - שהיה ממונה על מערך הרצח והדיכוי הפנימי של המשטר באיראן ועל קידום איומים חיצוניים. "מדיניות ישראל ברורה וחד משמעית: אין לאף אחד באיראן חסינות וכולם על הכוונת".

שר הביטחון הוסיף ואמר כי "ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הסמכנו את צה"ל לסכל כל בכיר איראני שנסגר עליו מעגל, מודיעיני ומבצעי, ללא צורך בקבלת אישור נוסף. נמשיך לסכל ולצוד את הכולם.

"גם במהלך היום הזה צפויות הפתעות משמעותיות בכלל הזירות שיעלו מדרגה את המלחמה שאנחנו מנהלים מול איראן והחיזבאללה בלבנון".

