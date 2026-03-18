כיכר השבת
אישר את חיסול שר המודיעין האיראני

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "היום צפויות הפתעות משמעותיות בכלל הזירות"

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הערכת מצב עם סגן הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, ובכירי מערכת הביטחון | השר כ"ץ אישר את חיסולו של שר המודיעין האיראני ואמר כי "במהלך היום הזה צפויות הפתעות משמעותיות בכלל הזירות שיעלו מדרגה את המלחמה שאנחנו מנהלים מול איראן והחיזבאללה בלבנון" (צבא)

דברי שר הביטחון ישראל כ"ץ בהערכת מצב (צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון)

שר הביטחון קיים הבוקר (רביעי) הערכת מצב בבור ביחד עם סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר, ראש אמ"ץ איציק כהן, ראש אג"ת אלוף הדי זילברמן, מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר, תא"ל עומר טישלר, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, רח"ט מבצעים תא"ל ישראל שומר, ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר במהלך הערכת המצב כי "עוצמת התקיפות ב עולה מדרגה. אנחנו בעיצומה של ישורת ההכרעה.

"אחרי הסיכולים העוצמתיים של בכירי המשטר, מנהיג איראן בפועל וראש ארגון 'רצח בע"מ' הבסיג', לאריג'אני וסולימני, חוסל הלילה גם שר המודיעין האיראני חטיב' - שהיה ממונה על מערך הרצח והדיכוי הפנימי של המשטר באיראן ועל קידום איומים חיצוניים.

"מדיניות ישראל ברורה וחד משמעית: אין לאף אחד באיראן חסינות וכולם על הכוונת".

שר הביטחון ישראל כ"ץ בהערכת מצב (צילום: נטע דבח, משרד הביטחון)

שר הביטחון הוסיף ואמר כי "ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הסמכנו את לסכל כל בכיר איראני שנסגר עליו מעגל, מודיעיני ומבצעי, ללא צורך בקבלת אישור נוסף. נמשיך לסכל ולצוד את הכולם.

"גם במהלך היום הזה צפויות הפתעות משמעותיות בכלל הזירות שיעלו מדרגה את המלחמה שאנחנו מנהלים מול איראן וה ב".

שר הביטחון ישראל כ"ץ בהערכת מצב (צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר