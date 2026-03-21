כיכר השבת
2 זירות קשות

בצה"ל ניסו ליירט את הטיל האיראני - וכשלו: "ההגנה לא הרמטית" | זה הטיל שפגע

בצה"ל מאשרים כי טיל איראני במשקל 450 ק"ג פגע ישירות בערד - שני ניסיונות יירוט כשלו | על פי הודעת דבר צה"ל, ״בוצעו ניסיונות יירוט, חיל האוויר ופיקוד העורף מתחקרים את סיבות הנפילה" | במקביל, על פי ההערכה בצה"ל, הטילים ששוגרו לדימונה וערד ולא יורטו - לא חדשים ושוגרו בעבר לישראל (צבא)

4תגובות
זירה הקשה בערד (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

ברקע ניסיונות ההצלה והטיפול בנפגעים הרבים בזירה הקשה בערד, בצה"ל מאשרים כי טיל איראני במשקל 450 ק"ג פגע ישירות בערד - שני ניסיונות יירוט כשלו. על פי הודעת דבר צה"ל, ״בוצעו ניסיונות יירוט, חיל האוויר ופיקוד העורף מתחקרים את סיבות הנפילה. צה"ל מדגיש כי ההגנה לא הרמטית, ועל כן יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף".

במקביל, על פי ההערכה בצה"ל, הטילים ששוגרו לדימונה וערד ולא יורטו - לא חדשים ושוגרו בעבר לישראל.

על פי הערכות המומחים, זה הטיל שפגע בערד - מפלצת של טון וחצי: ח'וֹרַאמְשַׁ֫הְר (בפרסית: خرمشهر, בתעתיק מדויק: ח'רמשהר) הוא טיל בליסטי בעל טווח בינוני שפותח באיראן בינואר 2017. לטיל טווח שבין 1,000 ל-2,000 ק"מ והוא יכול לשאת ראש נפץ במשקל 1,500 ק"ג ואורכו 13 מטר. הטיל הוא בעל יכולת לשאת חימוש מצרר.

מוקדם יותר הערב נפגעו 31 בני אדם במטח הטילים שנורה מאיראן לעבר העיר דימונה ויישובים נוספים בסביבה. ברחבי העיר יש 12 זירות נפילה, כאשר באחת מהזירות אירעה קריסת מבנה. בין הנפגעים גם ילד בן 10 ואישה כבת 40 שמצבם מוגדר בינוני והם סובלים מפציעות רסיסים. מצבם של שאר הפצועים מוגדר קל.

בצה"ל טענו בתחילה שמדובר בפצצונות מטיל מתפזר שנפלו בעיר, אבל לאחר בדיקה מבהירים כי היתה פגיעה ישירה של טיל בליסטי רגיל. בצה"ל בודקים מדוע הטיל לא יורט.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
הרשע איננו מתוקן הוא נעקר. הטרור אינו נבלם הוא מושמד מהשורש. כשמערכת שלמה בנויה על שפיכות דמים אין מו״מ, יש הכרעה מוחקים את תשתיות החושך מנתצים את מנגנוני האלימות ומסירים את שלטון הדמים מעל האזור כולו
רובין
3
שלטון טרור אינו עוד יריב הוא מערכת של אלימות מאורגנת שיש לפרק מהיסוד יש לשלול ממנו כל יכולת פעול לפגוע בתשתיות במנגנונים, וביכולות הפיקוד והשליטה עד קריסת מערך הטרור כולו רק הכרעה מלאה תבטיח יציבות וביטחון לטווח ארוך
שרון
2
די לפחד די להסס די לעצור באמצע צריך ללכת עד הסוף לפרק למוטט לרסק שלא יישאר זכר לשלטון טרור לא מפקדות לא מערכות לא הנהגה ולא יכולת עם ישראל חי והטרור לא יכתיב לו תנאים
מור
1
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר