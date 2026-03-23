לראשונה: כוחות חטיבת החשמונאים פועלים בלבנון | צפו בתיעוד

לוחמי חטיבת החשמונאים בפיקוד עוצבת 'ברעם' (300), פועלים בשבועות האחרונים בדרום לבנון ומבצעים פשיטות ממוקדות במספר מרחבים בדרום לבנון במסגרת מאמץ ההגנה הקדמי, כך מפרסם הבוקר (שני) דובר צה"ל.

הלוחמים, אשר לקחו חלק בפעולות מבצעיות בסוריה, אוגדת יהודה ושומרון, ברצועת עזה וכעת פועלים לראשונה בלבנון, החלו אתמול (ראשון) את המחזור הראשון של קורס הקצינים החטיבתי שיתקיים בבסיס ההכשרות של חטיבת החשמונאים.

מדברי מפקד חטיבת החשמונאים, אלוף-משנה ש': "חטיבת החשמונאים תמשיך לפעול בגבורה בכל גזרה בה תידרש, במקביל לפעילות המבצעית נמשיך בהכשרת דור העתיד של המפקדים החרדים שימשיכו להוביל את החטיבה קדימה. זוהי אבן דרך נוספת עבור החטיבה שתמשיך לפעול בחזית הלחימה תוך שמירה על אורח החיים החרדי של לוחמיה".