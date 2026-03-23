מלחמה בחיזבאללה

לראשונה: כוחות חטיבת החשמונאים פועלים בלבנון | צפו בתיעוד

לוחמי חטיבת החשמונאים פועלים בשבועות האחרונים בדרום לבנון ומבצעים פשיטות ממוקדות במספר מרחבים בדרום לבנון | תיעוד

פעילות לוחמי חטיבת החשמונאים בלבנון
פעילות לוחמי חטיבת החשמונאים בלבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל
פעילות לוחמי חטיבת החשמונאים בלבנון (צילום: דובר צה"ל)

לוחמי חטיבת החשמונאים בפיקוד עוצבת 'ברעם' (300), פועלים בשבועות האחרונים בדרום לבנון ומבצעים פשיטות ממוקדות במספר מרחבים בדרום לבנון במסגרת מאמץ ההגנה הקדמי, כך מפרסם הבוקר (שני) דובר .

הלוחמים, אשר לקחו חלק בפעולות מבצעיות בסוריה, אוגדת יהודה ושומרון, ברצועת עזה וכעת פועלים לראשונה ב, החלו אתמול (ראשון) את המחזור הראשון של קורס הקצינים החטיבתי שיתקיים בבסיס ההכשרות של חטיבת החשמונאים.

מדברי מפקד חטיבת החשמונאים, אלוף-משנה ש': "חטיבת החשמונאים תמשיך לפעול בגבורה בכל גזרה בה תידרש, במקביל לפעילות המבצעית נמשיך בהכשרת דור העתיד של המפקדים החרדים שימשיכו להוביל את החטיבה קדימה. זוהי אבן דרך נוספת עבור החטיבה שתמשיך לפעול בחזית הלחימה תוך שמירה על אורח החיים החרדי של לוחמיה".

פעילות לוחמי חטיבת החשמונאים בלבנון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות לוחמי חטיבת החשמונאים בלבנון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות לוחמי חטיבת החשמונאים בלבנון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות לוחמי חטיבת החשמונאים בלבנון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות לוחמי חטיבת החשמונאים בלבנון (צילום: דובר צה"ל)

אני כל כך מקנא בהם!
בחור ישיבה משועמם
הם נלחמים, שומרים על הבית ועל היהודים, ואני - רק עכשיו קמתי. וכבר מטו בשבט היה אווירה קלילה של סוף הזמן.
שלומי, מהפלג
תודה רבה לחיילי צה"ל, ואני מתרגש במיוחד מהחיילים החרדים בני התורה. שתזכו לקדש שם שמיים!
אברך מבני ברק
תדעו לכם שהבן שלי מאז שהוא התגייס לחשמונאים כל האישיות שלו השתנתה לטובה. הוא הרבה יותר בן תורה עכשיו. אבא תודה!
נועה
זה נכון מאוד, אני למשל לא התאים לי הישיבה והתדרדתי ומאז שהתגייסתי לפני שנתיים אני מתעלה מאוד ברוחניות ובגשמיות. בעיקר ברוחניות
החייל החרדי
אנחנו פה לומדים חזק ומתפללים כדי שהחיילים יחזרו בשלום. תדעו לכם - אנחנו מאוד מחזיקים ממכם. יש לכם זכויות עצומות. בזכותכם אנחנו יכולים ללמוד בנחת. תודה רבה!!!!
בחור מישיבת בין הזמנים
ואנחנו מאד מעריכים אתכם לומדי התורה, שנותנים לנו מערכת "כיפת ברזל" והגנה. כולם הרי רואים כמה צריך עזרה משמים בכל צעד והצבא לא יוכל ללחום ולהצליח ללא המעטפת שאתם נותנים מהעורף! מתפללים עליכם שיהיה לכם כוחות להמשיך בדרך זו עם כל הנסיונות שיש הבן שלי בחשמונאים, הלך לשם בעצת רבותיו ועושה חיל ב"ה. כמובן
חיה
אני כל כך רוצה להיצטרף לצבא, אני מזמן כבר לא עושה בישיבה כלום. ואני מרגיש משתמט אמיתי
בחור פשוט
אין עלייכם י'גברים
יוני

