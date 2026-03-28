כיכר השבת
בדרום לבנון | צפו

הרמטכ"ל זמיר: "אנחנו בצומת דרכים היסטורית, נגביר את התקיפות באיראן"

הרמטכ״ל זמיר למפקדים ולוחמים בדרום לבנון: "אנחנו בצומת דרכים היסטורית. אנחנו פועלים על פי תוכנית באופן התקפי כדי לשנות את המצב הביטחוני מיסודו - מטהרן ועד ביירות״

צפו בדברי הרמטכ"ל (צילום: דובר צה"ל)

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים בערב שבצ סיור שטח והערכת מצב בדרום , עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 91, תת-אלוף יובל גז, מפקד חטיבה 769, אלוף-משנה י׳ ומפקדים נוספים.

הרמטכ״ל שוחח עם המפקדים והלוחמים בסדיר ובמילואים, קיים הערכת מצב, קיבל סקירה מבצעית ונתן דגשים להמשך הפעילות בדרום לבנון.

במהלך דבריו אמר הרמטכ"ל: "רואים פה את כל המרחב שנמצא לפנינו, שמשם יורים לכיוון היישובים שלנו, ואנחנו מבינים פה את המשימה יותר טוב מכל. אני חושב שהשטח הזה שאנחנו רואים אותו לפנינו משקף בצורה מאוד משמעותית את המשימה, את האיום ואת הכיוונים שאליהם אנחנו הולכים.

"יש פה דור של גיבורים. זוהי מערכה גורלית והכרחית. אני חושב שאתם עושים עבודה מעולה וצריך לראות שעכשיו אנחנו מתמידים ומנצלים את הזמן לטובתנו. אתמול הותרו לפרסום שמותיהם של סמ"ר אורי גרינברג ז"ל וסמל אביעד אלחנן וולנסקי ז"ל".

זמיר הוסיף: "השבוע תקפנו גשרים ומעברי גישה מצפון לליטני. הגשרים שימשו למעבר עבור מחבלי רדואן ולהעברת אמצעי לחימה דרומה, לצורך פגיעה באזרחי מדינת ישראל.

"אנחנו בצומת דרכים היסטורית. אנחנו פועלים על-פי תוכנית באופן התקפי כדי לשנות את המצב הביטחוני מיסודו - מטהרן ועד ביירות".

"הלחימה שלכם מול חשובה", הוסיף הרמטככ"ל: "בזכותכם הארגון ממשיך להיפגע והארגון נחלש. אנחנו מפרקים ונמשיך לפגוע באויבנו בכל חזית בה נידרש לכך - נמשיך לפעול ונהיה פה ככל שיידרש כדי להביא לפגיעה משמעותית ולהסיר את האיום בצפון. יש לנו עוד תוכניות משמעותיות להמשך המערכה יישובי הצפון סומכים עליכם - תמשיכו לפעול באופן התקפי ומקצועי ולהסיר את האיומים מעל היישובים. אני סומך עליכם.

"במערכה מול איראן, השבוע נגביר את קצב התקיפות, עד כה פגענו קשות ביכולות ייצור הטילים, בתשתיות שנותרו מתוכנית הגרעין שלו ובמטרות שלטון".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
סוף סוף רמטכ"ל שמדבר בשפה של ניצחון 'ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם' אל תעצרו בליטני ואל תעצרו בטהרן להחריב להם כל זכר לתשתיות הטרור
הדס
3
מנחוס עליהום ככה מדבר מפקד כפרה על הרמטכ"ל ועל הטייסים שלנו אל תסתכלו על העולם תכתשו אותם עד שלא יישאר שם בורג אחד של טיל שמוג'תבא ירעד בבונקר אנחנו באים לקחת לו את הראש
בבר
2
לחסל את שלטון הטרור בטהרן זה צו השעה הרמטכ"ל אנחנו איתך תן פקודה ותמחק את ביירות ואת טהרן מהמפה עם ישראל חזק ומאוחד בדרך לניצחון
ויקטור
1
שפוך חמתך על הגויים הלילה הוכחנו שאין להם איפה להתחבא הרמטכ"ל אל תעצור עד שכל שלטון הרשע האיראני יהיה ערימת אפר מחה תמחה את זכר עמלק ניצחון מוחץ בעזרת ה'
פייבל

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר