"על המטרה - הטל" | צפו

צה"ל השמיד למעלה ממאה מגדלים שימשו את חיזבאללה לפיקוד ושליטה בלב ביירות

תיעוד וקולות קשר מתקיפת מגדל טרור במרחב ביירות
באמצעות חיל האוויר, פיקוד הצפון ואמ"ן, הושמדו יותר מ-100 מגדלים רבי קומות ששימשו את ארגון הטרור במרחב ביירות. כך נמסר לפני זמן קצר (שני) מדובר צה"ל.

על פי הנמסר, מגדלי הטרור שימשו את חיזבאללה עבור פיקוד, שליטה והוצאה של מתווי טרור כנגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל. המבנים הרבי קומות, שהוטמעו בלב אוכלוסייה אזרחית בבירת , מהווים דוגמה נוספת לניצול הציני של ארגון הטרור באזרחי לבנון.

ההשמדה של מגדלי הטרור מתבצעת במקביל לפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון. כוחות חטיבה 226 בפיקוד אוגדה 146 ממשיכים בסריקות שיטתיות להרחבת מרחב האבטחה, כאשר בימים האחרונים הם הצליחו לזהות ולחסל חוליית מחבלים חמושים מארגון הטרור. במקביל, הכוחות השמידו מפקדה השייכת לחיזבאללה ואיתרו משגר וטילי נגד טנקים שהיו מוכנים לשימוש.

הפעילות המבצעית מתבצעת בשטח מורכב ובנוי, כאשר הכוחות פועלים במתחמים בנויים, סבוכים והרריים בהם הסתיר האויב עשרות מתחמי שהייה על ותת-קרקעיים. כידוע, מאזור זה שוגרו מאות מתווי טרור לשטח ישראל בשנה האחרונה, ולכן הפעילות הממוקדת נועדה למנוע את התבססות חיזבאללה מחדש באזור.

