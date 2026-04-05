תיעוד מתקיפת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה| צילום: צילום: דובר צה"ל
תיעוד מתקיפת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה (צילום: דובר צה"ל)
כוחות אוגדה 146 פועלים בשבועות האחרונים במרחב דרום לבנון וממשיכים בהרחבת הפעילות הקרקעית הממוקדת במטרה להשיג הגנה על תושבי הצפון.
ביממה האחרונה כוחות חטיבה 226 זיהו שתי חוליות מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה. בסגירות מעגל מהירות, חיל האוויר חיסל את המחבלים בהכוונת הכוחות.
חטיבת האש 213 וחיל האוויר השמידו במהלך הלילה תשתיות מבצעיות ששימשו את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה.
0 תגובות