הפסקת אש באיראן, לחימה בלבנון - עדכונים שוטפים:
10:15: נשיא טורקיה ארדואן שוב מנסה להישאר רלוונטי ומשגר איומים כנגד ישראל: "טורקיה יכולה לפלוש לישראל כמו שפלשנו לקרבאך וללוב".
10:00: בעקבות הכישלון במשא ומתן עם האיראנים, בישראל כבר נערכים לחידוש הלחימה מול איראן. לידיעה המלאה לחצו כאן.
08:44: האזעקות בקריית שמונה הופעלו עקב זיהוי שווא.
08:40: בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות בדרום המדינה.
08:36: אזעקות המתריעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בקריית שמונה.
08:00: ה"ניו יורק טיימס" מצטט שני גורמים איראניים שמעורבים במשא ומתן הטוענים כי יש שלושה נושאים עיקריים שנמצאים במחלוקת בין הצדדים - פתיחת מצר הורמוז, האורניום המועשר ודרישת איראן לשחרר כ-27 מיליארד דולר של הכנסות שהוקפאו בחו"ל.
07:40: צה"ל זיהה במהלך הלילה, משגר רקטות טעון ומוכן לשיגור לעבר מדינת ישראל במרחב ג'ויא שבדרום לבנון.
מיד לאחר הזיהוי, המשגר הותקף והושמד בסגירת מעגל מהירה בטרם שיגר לעבר מדינת ישראל.
07:30: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיתף מאמר מאתר Just the News, שבו נטען כי הקלף שלו נגד איראן - "מצור ימי".
07:16: פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן בגליל העליון.
07:10: אזעקות על חדירת כטב"מ וירי רקטות וטילים הופעלו בגליל העליון ביישובים אביבים, יראון, ברעם, עלמה, ריחאנייה, כרם בן זמרה.
החדשות האחרונות:
- סבב השיחות השלישי בין ארה"ב ואיראן בפקיסטן - הסתיים ללא הסכם. סגן הנשיא ג'יי די ואנס המריא חזרה לוושינגטון.
- סגן הנשיא ואנס אמר בהצהרה לתקשורת כי "במשך 21 שעות קיימנו כמה דיונים מהותיים עם האיראנים. אלו החדשות הטובות. החדשות הרעות הן שלא הגענו להסכם, ואני חושב שאלו חדשות רעות לאיראן הרבה יותר מאשר חדשות רעות לארצות הברית של אמריקה. אז אנחנו חוזרים לארה"ב מבלי שהגענו להסכם. יש פגמים בשיחות עם איראן, שבחרה לא לקבל את תנאי ארה"ב. היינו די גמישים. הגענו לפה ואנחנו עוזבים עם הצעה פשוטה מאוד, וזוהי ההצעה הסופית והטובה ביותר שלנו. נראה אם האיראנים יקבלו אותה".
- סוכנות הידיעות האיראנית 'תסנים' ציטטה גורם המעורה במשא ומתן שאמר כי "איראן אינה ממהרת לנהל משא ומתן. כל עוד ארה"ב לא תסכים לעסקה סבירה - לא יהיה שינוי במצב במצר הורמוז".
- דובר משרד החוץ האיראני, איסמאעיל בקאאי, אמר כי "הדעות חלוקות על שניים או שלושה נושאים חשובים, ובסופו של דבר השיחות לא הובילו להסכם. לא היה מה לצפות מלכתחילה שנגיע להסכם בישיבה אחת", אך הדגיש כי "הדיפלומטיה לא תסתיים".
- נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז כי החל פינוי מוקשים בהורמוז כ"טובה לעולם" ואיים כי סין תסתבך אם תשלח נשק לאיראן. צבא ארה"ב אישר כי שתי משחתות חצו את המצר והחלו בפינוי מוקשים ימיים.
