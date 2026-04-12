הפסקת אש שברירית

LIVEהמו"מ בין איראן וארה"ב - קרס | ואנס: "לא הגענו להסכם"; איראן: הדרישות שלהם מוגזמות

סבב השיחות השלישי בין איראן וארה"ב בפקיסטן - התפוצץ | סגן נשיא ארה"ב הודיע כי איראן לא קיבלה את התנאים ולכן הם חוזרים לארה"ב | איראן טענה מנגד כי "דרישות מוגזמות הובילו לקריסת המו"מ" | הנשיא טראמפ איים: "סין תהיה בבעיה אם תעביר נשק לאיראן" | עדכונים שוטפים (צבא וביטחון)

הפסקת אש ב, לחימה ב - עדכונים שוטפים:

10:15: נשיא טורקיה ארדואן שוב מנסה להישאר רלוונטי ומשגר איומים כנגד ישראל: "טורקיה יכולה לפלוש לישראל כמו שפלשנו לקרבאך וללוב".

10:00: בעקבות הכישלון במשא ומתן עם האיראנים, בישראל כבר נערכים לחידוש הלחימה מול איראן. לידיעה המלאה לחצו כאן.

08:44: האזעקות בקריית שמונה הופעלו עקב זיהוי שווא.

08:40: בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות בדרום המדינה.

08:36: אזעקות המתריעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בקריית שמונה.

08:00: ה"ניו יורק טיימס" מצטט שני גורמים איראניים שמעורבים במשא ומתן הטוענים כי יש שלושה נושאים עיקריים שנמצאים במחלוקת בין הצדדים - פתיחת מצר הורמוז, האורניום המועשר ודרישת איראן לשחרר כ-27 מיליארד דולר של הכנסות שהוקפאו בחו"ל.

07:40: זיהה במהלך הלילה, משגר רקטות טעון ומוכן לשיגור לעבר מדינת ישראל במרחב ג'ויא שבדרום לבנון.

מיד לאחר הזיהוי, המשגר הותקף והושמד בסגירת מעגל מהירה בטרם שיגר לעבר מדינת ישראל.

צילום: דובר צה"ל
צילום: דובר צה"ל

07:30: נשיא דונלד טראמפ שיתף מאמר מאתר Just the News, שבו נטען כי הקלף שלו נגד איראן - "מצור ימי".

07:16: פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן בגליל העליון.

07:10: אזעקות על חדירת כטב"מ וירי רקטות וטילים הופעלו בגליל העליון ביישובים אביבים, יראון, ברעם, עלמה, ריחאנייה, כרם בן זמרה.

החדשות האחרונות:

  • סבב השיחות השלישי בין ארה"ב ואיראן בפקיסטן - הסתיים ללא הסכם. סגן הנשיא ג'יי די ואנס המריא חזרה לוושינגטון.
  • סגן הנשיא ואנס אמר בהצהרה לתקשורת כי "במשך 21 שעות קיימנו כמה דיונים מהותיים עם האיראנים. אלו החדשות הטובות. החדשות הרעות הן שלא הגענו להסכם, ואני חושב שאלו חדשות רעות לאיראן הרבה יותר מאשר חדשות רעות לארצות הברית של אמריקה. אז אנחנו חוזרים לארה"ב מבלי שהגענו להסכם. יש פגמים בשיחות עם איראן, שבחרה לא לקבל את תנאי ארה"ב. היינו די גמישים. הגענו לפה ואנחנו עוזבים עם הצעה פשוטה מאוד, וזוהי ההצעה הסופית והטובה ביותר שלנו. נראה אם האיראנים יקבלו אותה".
  • סוכנות הידיעות האיראנית 'תסנים' ציטטה גורם המעורה במשא ומתן שאמר כי "איראן אינה ממהרת לנהל משא ומתן. כל עוד ארה"ב לא תסכים לעסקה סבירה - לא יהיה שינוי במצב במצר הורמוז".
  • דובר משרד החוץ האיראני, איסמאעיל בקאאי, אמר כי "הדעות חלוקות על שניים או שלושה נושאים חשובים, ובסופו של דבר השיחות לא הובילו להסכם. לא היה מה לצפות מלכתחילה שנגיע להסכם בישיבה אחת", אך הדגיש כי "הדיפלומטיה לא תסתיים".
  • נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז כי החל פינוי מוקשים בהורמוז כ"טובה לעולם" ואיים כי סין תסתבך אם תשלח נשק לאיראן. צבא ארה"ב אישר כי שתי משחתות חצו את המצר והחלו בפינוי מוקשים ימיים.

7
סוף סוף מבינים שלב מלכים ושרים ביד ה' אין לסמוך על הסכמים עם רשעים אלא רק על זכויות לימוד התורה שמגינות על עם ישראל שנזכה לבשורות טובות
תמר
נכון מאד
יעקב
6
בספר בן איש חי מובא שפרס תעלה ותיפול בסוף הימים הלחץ של טראמפ הוא רק כלי שרת ביד ההשגחה העליונה העיקר שחיילינו יחזרו לשלום והגבולות יישקטו ה' עוז לעמו יתן
יצחק חיים
אמן ואמן
נחום
5
כל הכבוד לצה"ל על הסיכול בדמשק העירנות של כוחות הביטחון היא נס גלוי
יהודי פשוט
4
ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם אין פשרות עם עמלק האיראני כל רגע של מו"מ הוא חילול ה'. צריך להכות בהם מכה ניצחת שתזעזע את כל העולם שיידעו שדם יהודי הוא אש בוערת. ה' יילחם לכם ואתם תחרישון אבל דרך הפצצות של חיל האוויר
ניסני
3
אדוני ראש הממשלה הפיצוץ במו"מ הוא הזדמנות בלתי חוזרת העם דורש לחסל ולהכחיד את כל שרשרת הפיקוד של הטרור בלבנון ובאיראן אסור לעצור עד שהצבא האיראני משמרות המהפיכה והבסיג’ יושמדו כליל רק מצור ימי ומכות אנושות על מרכזי השלטון יביאו הרתעה ביטחון ישראל אינו הפקר
אדמונד
2
להפוך להם את האדמה בלבנון לחסל את כל יחידות רדואן בתוך החור שלהם אנחנו לא מפחדים מאף אחד נכה בהם עד שיברחו מעבר לליטני ויתחננו על החיים שלהם אש על האויב
מולא
1
עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע כולנו מתאחדים באמירת תהילים ובתפילה על הצלחת חיילי צה״ל והגנת המדינה מול חיזבאללה הפרקים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, ק״ל, קמ״ב. יהי רצון שה׳ ייתן לחיילים חוסן ונחישות שכל פעולותיהם יצליחו ותבוא ישועה והגנה לעם ישראל במהרה
דוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

