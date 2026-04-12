תיעוד מהפעילות המבצעית

מעבדה להכנת מטענים במחנה טולכרם - הושמדה | כך זה נראה

כוחות צה"ל מחטיבת אפרים ולוחמי יהל"ם הרסו מעבדה להכנסת מטענים במחנה טולכרם בה אותרו חומרים לייצור מטענים רבי עוצמה וחומרי נפץ | תיעוד (צבא)

פעילות הכוחות להריסת המעבדה וסינק של רס"ן ד', מפקד פלוגה ביחידת יהל"ם במעבדת המטענים, מהזירה
בעקבות אינדיקציה מודיעינית, כוחות איתרו והרסו שלשום (שישי) מעבדה להכנת מטענים במחנה טולכרם שבחטיבת אפרים.

הריסת המעבדה
במסגרת הפעילות, הכוחות איתרו במעבדה מגוון אמצעי לחימה וחומרים המשמשים להכנת מטעני חבלה ובהם:

  • מטענים מאולתרים, בהם כ-200 מטעני צינור
  • מטפים המיועדים להצמדת מטענים לרכבים
  • בלוני גז גדולים בעלי פוטנציאל לשמש כמטעני גחון המיועדים לפגיעה בכלי רכב משוריינים
  • יותר מ-50 ק"ג של חומר נפץ מאולתר
המטענים שאותרו במעבדה (צילום: דובר צה"ל)
דובר צה"ל מציין כי המטענים שהוכנו במעבדה יועדו לפגיעה בכוחות צה"ל הפועלים ביהודה ושומרון ולשימוש בביצוע פיגועים נגד אזרחי מדינת ישראל. המעבדה פעלה בטרם צה"ל החל בפעילות הרציפה במחנות בצפון השומרון.

עוד נמסר כי "פעילות כוחות צה"ל במרחב נמשכת יותר משנה, במסגרתה הכוחות מאתרים תחמושת, אמצעי לחימה ומטעני חבלה ששימשו את התארגנויות הטרור במרחב והיוו איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל. צה"ל לא יאפשר כל פגיעה באזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון".

פעילות הכוחות להריסת המעבדה (צילום: דובר צה"ל)
תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

