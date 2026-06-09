פעילות כוחות צה"ל בדרום לבנון נמשכת בעוצמה רבה, וממשיכה לחשוף את שיטות הפעולה הציניות של ארגון הטרור חיזבאללה - המשתמש באופן קבוע באוכלוסייה אזרחית ובחפים מפשע כמגן אנושי למטרותיו הרצחניות.

היום (שלישי) פרסם דובר צה"ל כי לוחמי חטיבת גבעתי, המנהלים בעת האחרונה קרבות עזים מצפון לנהר הליטני, הגיעו במהלך סריקות למבנה מגורים אזרחי, ששימש בפועל כמחסן נשק של מחבלי יחידת העילית 'כוח רדואן'. בתוך אחד החדרים, פגשו הלוחמים במחזה מטלטל המשקף את לב-ליבה של שיטת הטרור: עשרות אמצעי לחימה קטלניים, בהם רובי סער, מקלעים, תחמושת וציוד צבאי מגוון, אשר הונחו והוסתרו בחדר, ממש לצד עריסת תינוק ביתית קטנה, המעידה על כך שבמקום התגוררה משפחה לצד התחמושת המסוכנת.

הגילוי המרעיש הזה הוא חלק מרצף פעילויות ממוקדות שמבצעת חטיבת גבעתי בתקופה האחרונה במרחבים זוטר אל-ע'רביה וזוטר א-שרקיה. מדובר באזורים כפריים בדרום לבנון, שבהם פעל ארגון הטרור חיזבאללה באין מפריע לאורך השנים, והפך מבנים תמימים למראה למבצרים צבאיים ולמחסני תחמושת קדמיים. מטרת העל של פעילות החטיבה במרחב זה היא הסרת האיומים המיידיים על אזרחי מדינת ישראל וחיסול תשתיות הטרור שנועדו לשמש את מחבלי הארגון לפשיטות ולירי לעבר שטח הארץ. מתחילת הפעילות הקרקעית והתמרון של כוחות החטיבה בגזרה זו, חיסלו הלוחמים יותר מ-40 מחבלים של חיזבאללה, הן באמצעות היתקלויות פנים אל פנים והן באמצעות הכוונת אש מדויקת מהאוויר ומהקרקע.

במהלך הימים האחרונים העמיקו הלוחמים את הסריקות באותם כפרים, ואיתרו מספר רב של מחסני אמצעי לחימה שהוקמו בתוך מבנים אזרחיים מובהקים. המחסנים הללו הכילו כמות עצומה של ציוד לחימה איכותי, שנועד לאפשר למחבלים לנהל לחימה ממושכת נגד כוחות צה"ל ולבצע מתווי טרור מורכבים. בין אמצעי הלחימה הרבים שאותרו והוחרמו על ידי הלוחמים היו כלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב', טילי נ"ט מתקדמים ומשגרים מוכנים לפעולה, מאות מחסניות מלאות, רימוני יד, מכשירי קשר מבצעיים, רחפנים ששימשו לאיסוף מודיעין ולתקיפה, וציוד לחימה טקטי נוסף ששימש את יחידות הקומנדו של הארגון.

בצבא מדגישים כי כלל אמצעי הלחימה והתשתיות שאותרו במרחב הוכנו מבעוד מועד במטרה לקדם ולהוציא לפועל תוכניות התקפיות ומתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב, כמו גם נגד יישובי הצפון. החשיפה המרכזית בתוך הבית עם עריסת התינוק מוכיחה פעם נוספת כיצד חיזבאללה מוכן לסכן ביודעין את חייהם של ילדים ותושבים לבנונים, תוך הטמעת מערכי הלחימה שלו בלב השכונות המיושבות. כוחות חטיבת גבעתי ממשיכים לסרוק את האזור, להשמיד את תשתיות הטרור האזרחיות ולהרחיק את איום חיזבאללה מקו הגבול.