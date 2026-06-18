המשא ומתן הישיר בין ישראל ללבנון נמשך בימים אלו, כאשר הצעדים הבאים לגבי המשך הפעילות עדיין נידונים במסגרת השיח המדיני.

גם הסכם הכניעה עליו חתמה ארה"ב מול איראן מיצר את צעדיה של ישראל, לאור ההסכמה המפורשת בהסכם על סיום המלחמה בכל החזיתות - כול בלבנון.

גורמים הבקיאים בדברים מדווחים כי צוותי המשא ומתן של ישראל ולבנון צפויים להתכנס פעם נוספת במהלך השבוע הבא כדי לדון בהסדרים.

במקביל למגעים המדיניים, נקבע כי המרחב הביטחוני הימי ישמש המשך ישיר של המרחב הביטחוני היבשתי. על פי החלטת הדרג המדיני, קו זה יוצא אל הים בכיוון של מאתיים ושמונים מעלות, במטרה לייצר רצף הגנתי מלא.

המשמעות היא שצה"ל אינו מתכוון לסגת מהמרחב היבשתי למרות הסכם עם ארה"ב בהוראת הדרג המדיני, ולכך יתווסף גם מרחב ימי סגור בשליטת ישראל.

גורמים ביטחוניים מדגישים כי צה"ל ימשיך לאחוז במרחב הביטחוני בהתאם לצורך המבצעי בשטח. הנוכחות הצבאית נועדה לבסס הגנה אפקטיבית על יישובי הצפון ולהסיר איומים על הכוחות.

הגורמים מבהירים כי הצבא יפעל להסרת איומים על אזרחי המדינה וכוחות הביטחון גם אם אלו יזוהו מעבר למרחב הביטחוני, כלומר הקו הצהוב.

לאחרונה איימה איראן על ישראל כי אם תמשיך בפעולותיה בדרום לבנון, אזי טהרן תגיב בירי ישיר לעבר ישראל.

במערכת הביטחון מבהירים כי הפעילות המבצעית בשטח נמשכת כסדרה וכי כל התקרבות של אזרחים למרחב הביטחוני כרוכה בסכנת חיים מיידית. בעקבות כך, מפנים הגורמים קריאה לצבא לבנון לפעול בתיאום מלא עם כוחות צה"ל, ומזהירים את תושבי לבנון להימנע לחלוטין מהגעה לאזור זה.