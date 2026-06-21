נכנס לאזור לחימה: זה מה שחושב הרמטכ"ל על "הפסקת האש" 

הותר לפרסום כי הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (ראשון) הערכת מצב בתוך דרום לבנון יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 91, תת-אלוף יובל גז, מפקדי החטיבות המתמרנות ומפקדים נוספים.

הרמטכ״ל הביע הערכה רבה ללוחמים ולמפקדים ושיבח את עמידתם האיתנה ואת עשייתם והישגיהם המבצעיים.

מדברי הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר: ״אנחנו משלמים מחירים כבדים בהגנה על הבית. נפילתו של דב״ש והצוות שלו כואבת ואני מביע מכאן צער עמוק על נפילתם", אמר זמיר.

"באתי לכאן כדי להביע בשם צה״ל והעם כולו הערכה עמוקה על כל מה שאתם עושים. אנחנו בתוך המערכה הרב זירתית וממשיכים להילחם נגד ארגון הטרור חיזבאללה. זו פעילות מבצעית חסרת תקדים. המטרה שלנו ברורה ונותרה - הגנה על יישובי הצפון ועל אזרחי ישראל. לשם כך אנחנו פועלים, ולשם כך אנחנו מכווינים את כלל המאמצים שלנו"

במהלך השבוע שעבר עלתה ביקורת בתקשורת בישראל על כיבוש הרכסים הצפוניים בלבנון, בטענה כי הדבר אינו הכרחי לביטחון ישראל. על כך אמר היום הרמטכ"ל כי "גם הפעילות במרחבי עלי טהאר והבופור נועדה לשרת את התכלית הזו."

לדבריו, "אחד הלקחים המרכזיים מה-7 באוקטובר הוא שלא נאפשר יותר מציאות ביטחונית שבה ארגוני טרור רדיקליים מתבסס על גבולותינו. חיזבאללה ספג מכה קשה ועמוקה, ואנחנו מחויבים להיות ערוכים להמשיך בפעולה ולמנוע את שיקומו.

חיזבאללה נמצא במצוקה קשה מאוד. רק ביומיים האחרונים סיכלנו שדרת פיקוד משמעותית בדרג הביניים של יחידות באדר ויחידות נוספות.

אחד ממרכזי הכובד של פיקוד הצפון כרגע הוא במרחבי עלי טאהר והבופור. מדובר במבצר תת-קרקעי שחיזבאללה בנה במשך עשרים שנה", הסביר הרמטכ"ל.

בדבריו התייחס גם להפסקת האש האמריקנית-איראנית באזור ואמר כי "הפסקת האש שהוכרזה שברירית ואנחנו צריכים להיות ערוכים במוכנות גבוהה לחידוש הפעילות הלחימתית, לסיכול איומים ומעבר מהיר להתקפה אם נידרש לכך. כלל משאבי צה״ל מוקצים לכך.

מפקדי 401, אני מצדיע לכם. יש לי הערכה גדולה מאוד אליכם. החטיבה מוכיחה נחישות ואיתנות בלתי רגילה אל מול האבידות שהיא ספגה לאורך המלחמה בחייליה ובשדרת הפיקוד שלה. אתם ממשיכים להוביל מלפנים - בנחישות, בעוצמה וברוח לחימה. אי אפשר לעצור את חטיבה 401. זו הרוח שלכם, זו הרוח של צה״ל״.