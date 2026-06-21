כיכר השבת
הוטסו לישראל

דרמה באמירויות: ראש השב"כ לשעבר ורעייתו פונו בבהילות מכנס ביטחוני - זו הסיבה

חשש להתנקשות? ראש השב"כ לשעבר ואשתו פונו בבהילות מכנס ביטחוני שנערך באירוחו של שר החוץ האמירתי, עבדאללה בן זאיד, ובו השתתפו בכירים ממערכות הביטחון, המודיעין וקבלת ההחלטות ממדינות שונות ברחבי העולם | הם פונו במיידית והוטסו לישראל תחת חשאיות מוחלטת (ביטחון)

4תגובות
(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

דרמה באמירויות: בשל התרעה ביטחונית חריגה שהתקבלה במהלך כנס שבו השתתף באיחוד האמירויות, פונו ראש שב"כ לשעבר רונן בר ורעייתו מהמדינה בחשאיות.

על פי הדיווח בחדשות 13, ראש השב״כ לשעבר, רונן בר, ורעייתו דפנה בר־אגסי, השתתפו בכנס ביטחוני מיוחד באיחוד האמירויות, שנערך באירוחו של שר החוץ האמירתי, עבדאללה בן זאיד (ABZ). בכנס השתתפו בכירים ממערכות הביטחון, המודיעין וקבלת ההחלטות ממדינות שונות ברחבי העולם.

במהלך שהותו של בר באמירויות התקבלה התרעה ביטחונית חריגה שעוררה ״חשש לשלומו״. בעקבות ההתרעה הוחלט לפנות את בני הזוג באופן מיידי מהמדינה. ולהטיס אותם בבהילות לארץ. לפי הדיווח, פרטי האירוע והפינוי נשמרו תחת מעטה כבד של חשאיות ולא נחשפו עד כה.

מאז פרישתו מתפקיד ראש השב״כ ממשיך בר לעסוק ביוזמות ציבוריות שונות. בחודש פברואר פורסם ב׳כאן חדשות׳ כי הוא פועל לקידום הקמת בית ספר למנהיגות פוליטית בשיתוף עם אוניברסיטת רייכמן – מהלך שעורר בזמנו ביקורת במערכת הפוליטית.

איחוד האמירויותרונן בר

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4
הוא אמר מילה טובה בטעות שמה על ביבי ואז היועמשית שמעה מזה ..והחזירה אותו בטיל
ףףף
3
שמאלן קיצוני.. על חשבון מי הטיסו אותם ??? אני כמעט בטוח שזה על חשבוננו..
ינקלה
2
האחראי הראשי ל7 באוקטובר מבלה בקטאר. למה אני לא מתפלא?
יעקב
1
הוא צריך להיות בריא ושלם כדי לעמוד לדין על הבגידה הגדולה שלו עונשו לפחות מאסר עולם אם לא יותר מזה
אריק

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