כן יאבדו אחרי ה'נשיקה': חוסל מחבל נוח'בה שלקח חלק בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי חמאס החשבון נסגר: צה"ל ושב"כ תקפו בצפון רצועת עזה, וחיסלו את סבאעי זהיר עבד אלחמיד אבו חסנה, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שלקח חלק בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי חמאס | מדובר במחבל שעומר שם טוב אולץ לנשק בראשו, בטקס השחרור המשפיל של חמאס עם צאתו מהשבי (צבא)