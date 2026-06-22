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אחרי ה'נשיקה': חוסל מחבל נוח'בה שלקח חלק בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי חמאס 

החשבון נסגר: צה"ל ושב"כ תקפו בצפון רצועת עזה, וחיסלו את סבאעי זהיר עבד אלחמיד אבו חסנה, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שלקח חלק בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי חמאס | מדובר במחבל שעומר שם טוב אולץ לנשק בראשו, בטקס השחרור המשפיל של חמאס עם צאתו מהשבי (צבא)

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רגע החיסול
רגע החיסול| צילום: צילום: דובר צה"ל

נסגר המעגל: צה"ל ושב"כ תקפו בסוף השבוע (שבת) בצפון רצועת עזה, וחיסלו את סבאעי זהיר עבד אלחמיד אבו חסנה, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שהחזיק בעומר שם טוב בשבי. מדובר במחבל שעומר שם טוב אולץ לנשק בראשו, בטקס השחרור המשפיל של חמאס עם צאתו מהשבי.

שם טוב בטקס השחרור (צילום: לפי סעיף 27א)
המחוסל עם שם טוב (צילום: דובר צה"ל)

על פי ההודעה, אבו חסנה פשט לשטח מדינת ישראל בטבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי חמאס. עוד נמסר כי אבו חסנה עסק לאורך המלחמה בהטמנת מטענים וניסה בעת האחרונה לקדם מתווי טרור כדי לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב.

כמו כן, בתקיפה נוספת בצפון הרצועה, חוסלו שלושה מחבלי חמאס חמושים שניסו לקדם מתווי טרור כנגד כוחות צה"ל. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום", נמסר.

חיסול מחבליםחטופים בעזהנוח'בהעומר שם טוב
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למה לא הורגים את מחבלי הנוחבה שבידי ישראל, האם כדאי לשחרר אותם ואחר כך לרוץ אחריהם במטוסים ולסכן חיילים כדי לתפוס אותם, ממש חלם
צבי

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