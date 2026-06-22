נסגר המעגל: צה"ל ושב"כ תקפו בסוף השבוע (שבת) בצפון רצועת עזה, וחיסלו את סבאעי זהיר עבד אלחמיד אבו חסנה, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שהחזיק בעומר שם טוב בשבי. מדובר במחבל שעומר שם טוב אולץ לנשק בראשו, בטקס השחרור המשפיל של חמאס עם צאתו מהשבי.
על פי ההודעה, אבו חסנה פשט לשטח מדינת ישראל בטבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי חמאס. עוד נמסר כי אבו חסנה עסק לאורך המלחמה בהטמנת מטענים וניסה בעת האחרונה לקדם מתווי טרור כדי לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב.
כמו כן, בתקיפה נוספת בצפון הרצועה, חוסלו שלושה מחבלי חמאס חמושים שניסו לקדם מתווי טרור כנגד כוחות צה"ל. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום", נמסר.
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