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ברקע הביקורת הציבורית

שר הביטחון הודף את הטענות: "לצה"ל יש חופש פעולה מלא בכל מקום"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, פרסם הערב הודעת הבהרה תקיפה המעניקה גיבוי מלא לחיילי ומפקדי צה"ל בחזית, זאת ברקע דיווחים וביקורת ציבורית קשה בטענה לסיכון וכבילת ידי הלוחמים (צבא)

דברי שר הביטחון
דברי שר הביטחון| צילום: צילום: נטע דבח משרד הביטחון

ברקע הביקורת הציבורית הנרחבת על הצמרת המדינית בטענה לכבילת ידי הלוחמים בלבנון, שר הביטחון מגיב הערב (שני) לטענות ואומר כי "ביטחון אזרחי ישראל וביטחון כוחותינו עומדים מעל לכל שיקול אחר".

כ"ץ אמר כי "למפקדי ולוחמי צה"ל יש גיבוי מלא מראש הממשלה, ממני ומצמרת צה"ל - וחופש פעולה מלא לפעול בנחישות נגד כל איום: בדרום לבנון, ברצועת עזה ובכל מקום שבו נדרש להגן על מדינת ישראל".

שר הביטחון החמיא ללוחמים והמפקדים ואמר כי "לוחמינו ומפקדינו פועלים בגבורה, מסירים איומים ומגנים יום ולילה על תושבי הצפון, הדרום וכלל אזרחי ישראל".

לסיום הצהיר כ"ץ כי "צה"ל יישאר באזור הביטחון בלבנון כדי להגן על יישובי הצפון, לסכל איומים ולהשמיד את תשתיות הטרור בשטח - מתחת ומעל לפני הקרקע".

מוקדם יותר גורמים ישראליים צוטטו בכלי תקשורת זרים וטענו כי לחיילים בלבנון מותר לבצע ירי רק במקרה של "איום מיידי", וכי נאסר עליהם לפוצץ מבנים ותשתיות ללא אישורים חריגים מדרגים בכירים ביותר.

ישראל כץשר הביטחון

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