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בתאונה מבצעית

הותר לפרסום: עובד קבלן של משרד הביטחון נהרג מקריסת מבנה ברצועת עזה

דובר צה"ל הודיע כי עובד בחברה קבלנית שמבצעת עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון נהרג מוקדם יותר היום בתאונה מבצעית ברצועת עזה, כחלק מפעילות צה״ל וכוחות הביטחון | "משפחתו של העובד עודכנה, צה"ל ומשרד הביטחון משתתפים בצער המשפחה", נמסר (צבא)

ראאד אבו אלקיעאן (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

אסון ברצועה: ראאד אבו אלקיעאן, תושב חורה בנגב, אזרח עובד קבלן מטעם משרד הביטחון נהרג היום (רביעי) בקריסת מבנה ברצועת . בצה"ל אמרו כי מדובר ב"תאונה מבצעית", וכי "משפחתו עודכנה. צה"ל ומשרד הביטחון משתתפים בצער המשפחה".

התקרית התרחשה בשעה 13:00 בצהריים, כאשר כוח הנדסי פעל באזור ג'באליה במסגרת פעילות להריסת מבנים. במהלך העבודה במקום, מבנה קרס על עובד קבלן של משרד הביטחון, שהיה בשטח ופעל באמצעות באגר.

רק לפני מספר חודשים, נהרג בגזרת לבנון עאמר חוג'יראת, תושב שפרעם שעבד עבור חברה קבלנית שביצעה עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון. הוא נפגע מרחפן נפץ של חיזבאללה.

עזהחללי צה"לעובד קבלןקריסת מבנה
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