החיסולים נמשכים צה"ל חיסל מחבל חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר צה"ל תקף וחיסל את עבד אלרחמן מאהר עבד אלכרים זיאדה, מפקד חוליית מחבלי נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר ובזז כלי רכב צה"לי (צבא)

לאורך המלחמה, ובפרט בתקופה האחרונה, ניסו המחבלים לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה. המחבלים היוו איום מיידי על הכוחות וחוסלו בתקיפות מדויקות.

בתקיפה נוספת באותו יום (ד') במרחב חאן יונס, צה"ל תקף וחיסל את כמאל מוחמד חמדאן נגאר, ראש יחידת מנהור במרחב חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

צה"ל תקף במרחב שאטי ביום רביעי בשבוע שעבר, וחיסל את עבד אלרחמן מאהר עבד אלכרים זיאדה, מפקד חוליית מחבלי נוחבה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס .

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