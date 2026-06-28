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מבצע "סוף פסוק"

פיצוץ נשמע בצפון: צה"ל השמיד מנהרת טרור באורך 200 מטר ובעומק האדמה

ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ הודיעו כי צה"ל השמיד במרחב מג'דל זון תשתית תת-קרקעית של חיזבאללה באורך של יותר מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים, ובה מאות אמצעי לחימה ופירי שיגור | לדבריהם, ארה"ב עודכנה מראש על הפעולה (צבא)

(צילום: דובר צה"ל)

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ מסרו הערב (ראשון) כי מבצע השמדת המנהרה נקרא "סוף פסוק", ובמסגרתו צה"ל השמיד את תשתית הטרור התת-קרקעית של ארגון הטרור חיזבאללה באזור מג'דל זון שבדרום לבנון.

על פי ההודעה, אורך המנהרה יותר מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים, הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח מדינת ישראל ובאזרחיה.

תיעוד מתוך המנהרה שפוצצה
תיעוד מתוך המנהרה שפוצצה| צילום: צילום: דובר צה"ל

עוד נמסר כי "ישראל עדכנה מראש את ארה"ב ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית". לסיום מסרו השניים כי "מפקדי ולוחמי צה"ל יישארו באזור הביטחון בדרום לבנון וימשיכו להשמיד תשתיות טרור, להסיר איומים מעל יישובי הצפון ולשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל".

אילוסטרציה ותיעוד
אילוסטרציה ותיעוד| צילום: צילום: דובר צה"ל

קודם לכן, ראשי הרשויות בצפון עדכנו את התושבים כי בשעות הקרובות צפוי להישמע פיצוץ בעוצמה גבוהה באזור בעקבות פעילות של כוחות צה"ל. הסיבה לכך היא השמדת רשת מנהרות גדולה בדרום לבנון.

בפיקוד צפון עדכנו כי בשל עוצמת הפיצוץ, ייתכן שיופעלו התראות רעידת אדמה עצמאיות שאינן קשורות למערכת פיקוד העורף - אך אין כל סכנה לאזרחים. בין הרשויות ששלחו הודעות: מועצת מעלה יוסף ומועצת מרום הגליל. 

בהודעה שנמסרה לתושבים נכתב: "בשעות הקרובות עתיד להתרחש פיצוץ בעוצמה גבוהה באזור מרכז הגליל המערבי. הדי פיצוצים עלולים להישמע בכלל הגזרה לרבות בעמק. מדובר על פעילות כוחותינו במסגרת השלמת השמדת תשתיות אויב.

עקב עוצמת הפיצוץ יתכן ויופעלו מערכות התרעה לרעידת אדמה שאינן מחוברות למערכת פקע"ר (מערכות עצמאיות). חשוב להדגיש כי אין מדובר ברעידת אדמה וכי לא נשקפת כל סכנה לתושבים כלל".

פיצוץדרום לבנוןהתרעה

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