( צילום: דובר צה"ל )

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ מסרו הערב (ראשון) כי מבצע השמדת המנהרה נקרא "סוף פסוק", ובמסגרתו צה"ל השמיד את תשתית הטרור התת-קרקעית של ארגון הטרור חיזבאללה באזור מג'דל זון שבדרום לבנון.

על פי ההודעה, אורך המנהרה יותר מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים, הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח מדינת ישראל ובאזרחיה.

תיעוד מתוך המנהרה שפוצצה - צילום: דובר צה"ל תיעוד מתוך המנהרה שפוצצה | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 1:06

עוד נמסר כי "ישראל עדכנה מראש את ארה"ב ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית". לסיום מסרו השניים כי "מפקדי ולוחמי צה"ל יישארו באזור הביטחון בדרום לבנון וימשיכו להשמיד תשתיות טרור, להסיר איומים מעל יישובי הצפון ולשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל".

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