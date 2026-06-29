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בזמן שישראל עסוקה באיראן ובלבנון: החזית הרדומה שנערכת ליום פקודה

החות'ים מנצלים את התקופה האחרונה כדי לשפר את יכולות הטילים שלהם, ומבצעים בתקופה האחרונה ניסויים בטילים כדי לשפר רמת הטילאות שלהם | על פי שני גורמי ביון מערביים, מטרת הניסויים הללו, ככל הנראה, היא לשפר גם את הטווחים וגם את הדיוק של הטילים (חדשות)

מחבלים חות'ים (צילום: מהרשתות הערביות)

בזמן שישראל עסוקה באיראן ובלבנון, מנצלים את התקופה האחרונה כדי לשפר את יכולות הטילים שלהם, ומבצעים בתקופה האחרונה ניסויים בטילים כדי לשפר רמת הטילאות שלהם.

על פי הדיווח ב-i24NEWS בשם שני גורמי ביון מערביים, מטרת הניסויים הללו, ככל הנראה, היא לשפר גם את הטווחים וגם את הדיוק של הטילים. כזכור, במהלך השנתיים וחצי האחרונות החות'ים שיגרו טילים רבים לישראל, כאשר חלקם התפרקו בדרך.

למרות ההצהרות והאיומים, ועל אף שהם פרוקסי של איראן, מאז תחילת המלחמה ביצעו החות'ים ירי מועט לעבר ישראל. רק כשישה טילים וחמישה כטב"מים שוגרו לעבר ישראל מאז חידשו החות'ים את הירי לעבר ישראל ב-28 במרץ. ארגון הטרור נמנע מירי לעבר לישראל מאז נחתם הסכם הפסקת האש בעזה בחודש אוקטובר 2025.

בשבוע שעבר, מנהיג ארגון הטרור של החות'ים בתימן, עבד אל-מאלכ אל-חות'י, אמר כי ארגונו יתערב צבאית לטובת חמאס במקרה שצה"ל יפתח במבצע צבאי חדש ברצועת עזה: "אנחנו בתיאום מתמשך עם אחינו בזירות ההתנגדות, ולא נהסס לממש את חובתנו בכל הסלמה חדשה של תוקפנות נגד כל זירה, ובראש ובראשונה בעזה".

נזכיר כי רק לפני מספר ימים הזהיר שר הביטחון כי הנהגת החות'ים אינה חסינה. "החשבון של מדינת ישראל עם החות'ים פתוח - הם ישלמו מחיר", אמר. "אם המנהיג שלהם יעלה על הכוונת שלנו - נחסל אותו".

חות'יםניסוי טילים
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