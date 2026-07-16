הלילה שבין ראשון לשני השבוע, היה נקודת מפנה בעולם המלחמה המודרני. זו לא הייתה עוד תקיפה מהאוויר; זו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה הצבאית של ארה"ב שבה נעשה שימוש בכלי שיט מתאבדים בקרב.

בבת אחת, וכמו משום מקום, השקט שאפף את בסיס הצי האיראני האסטרטגי בבנדר עבאס הופר בפיצוץ אדיר. מצלמות ה-CENTCOM תיעדו את הרגע שבו כלי השיט הבלתי מאוישים (USVs) תמרנו בדיוק כירורגי לתוך המתקן, פגעו ישירות בצוללת איראנית מסוג Ghadir ובמתקני תחזוקה, והפכו אותם לכדור אש של פלדה מותכת.

הכלי שביצע את המשימה הוא ה-Saronic Corsair, כלי שיט בלתי מאויש באורך של כ-7.3 מטרים. מדובר במכונה משוכללת שמסוגלת לשאת מטען נפץ של כ-450 קילוגרם לטווח עצום של מעל 1,000 מיילים ימיים.

ה"קורסאייר" הוא לא רק סירת נפץ; הוא כלי ורסטילי המופעל על ידי "כוח משימה 59", יחידת הניסויים של הצי החמישי שמשלבת בינה מלאכותית בפעילות יומיומית. רק