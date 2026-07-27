כוחות הביטחון עצרו ארבעה מחבלים שהיו מעורבים בתקיפה וחטיפת נשקו של חייל צה"ל שהיה בחופשה במרחב סוסיא שבחטיבת יהודה, כך לפי הודעה משותפת של צה"ל ושירות הביטחון הכללי.
המעצרים בוצעו במסגרת פעילות ומאמץ מודיעיני משותף של צה"ל, משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי.
מיד לאחר האירוע בסוף השבוע, פתחו הכוחות בסריקות נרחבות בשטח, איתרו את הנשק שנחטף מהחייל ועצרו שני מחבלים ראשונים שהיו מעורבים במעשה.
במהלך הלילה יצאו לוחמי יחידת דובדבן לפעילות במרחב העיר יטא שבחטיבת יהודה, ועצרו מחבל נוסף שהיה מעורב באירוע חטיפת הנשק.
בהמשך היום, לאחר שהכוחות המשיכו בסריקות במרחב, הסגיר את עצמו מחבל נוסף שהיה מעורב בתקיפה לידי כוחות המנהל האזרחי. כוחות הביטחון מסרו כי כלל המחבלים הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון.
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