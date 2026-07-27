לוחמי דובדבן ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות הביטחון עצרו ארבעה מחבלים שהיו מעורבים בתקיפה וחטיפת נשקו של חייל צה"ל שהיה בחופשה במרחב סוסיא שבחטיבת יהודה, כך לפי הודעה משותפת של צה"ל ושירות הביטחון הכללי.