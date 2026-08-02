החלפה דרמטית בשידור חי: שר הביטחון ישראל כ"ץ הכריז הערב (ראשון) בריאיון בטלוויזיה על המחליף שלו לתפקיד מפקד פיקוד המרכז. כ"ץ אמר כי יהיה זה האלוף דדו בר כליפא, כיום ראש אכ"א, והוסיף כי המינוי נעשה בהמלצת הרמטכ"ל.

בריאיון לתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, פתח כ״ץ במתקפה נגד אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. כ"ץ אמר: ״אני חלוק עליו - הוא והפרקליטות הגישו ערעור לבית המשפט (=על השחרור של המתיישב טל ינון דרדיק) - בניגוד למדיניות שלי. פניתי בנושא הזה גם לרמטכ״ל. הם עשו את זה בניגוד לעמדתי, זה צעד לא נכון. האלוף צריך לקחת בחשבון את המדיניות שלי - ואני אעמוד על הדבר הזה".

כ"ץ הוסיף: "הודעתי שהחלטתי לממש את ההחלטה - למנות את האלוף דדו בר כליפא לאלוף פיקוד המרכז. כי אני רוצה גם בפיקוד המרכז - צה״ל שחותר להכרעה, שפוגע באויבים ושומר על המתיישבים״.

דובר צה"ל הגיב והבהיר: "דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל. האלוף אבי בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו ואחת שתלקח החלטה כזו על ידי הרמטכ"ל היא תאושר בהתאם לנהלים".

על פי דיווח בחדשות 12, ההודעה נמסרה בשידור, מבלי שהרמטכ"ל עודכן מראש -ובניגוד לנוהל המקובל במינויי אלופים. על פי הדיווח, בצה"ל תוקפים את הודעת שר הביטחון כ"ץ ואומרים כי הם לא מתכוונים לשתף פעולה עם המהלך של כ"ץ. גורם צבאי אמר כי "זו אמירה שלא עומד מאחוריה שום דבר, פשוט כלום חוץ מהפריימריז בליכוד".

ההכרזה של כ"ץ הערב באה לאחר סכסוך ביניהם, כאשר בשבוע שעבר ערער בלוט על החלטה של שר הביטחון שהודיע כי יש לקבל את הערעור שהוגש נגד צו ההגבלה שקיבל טל ינון דרדיק, החשוד בהתעללות בפלסטינים שמוחזק בתא מעצר ושובת רעב. מדובר בצו שמאפשר הגבלה או שלילה של זכויות מסוימות מאדם בשל חשש למסוכנות לציבור.

לטענת כ"ץ, "בשל פגמים באופן הוצאת הצו", שהוגש על ידי פיקוד המרכז בהתאם להמלצות שב"כ, הוא הנחה שלא לחדשו אלא "להתמודד עם הבעיה בדרכים אחרות". אלוף פיקוד המרכז בלוט ופרקליטות מחוז ירושלים הגישו ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד ועדת הערעורים ביו"ש, ודרשו להשאיר את הצו המנהלי נגד דרדיק בתוקף.