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החלפה דרמטית בשידור חי 

שר הביטחון הודיע בריאיון: ראש אכ"א יחליף את האלוף אבי בלוט בפיקוד המרכז

באופן חריג ובניגוד לכל המקובל בהליכי המינויים בצה״ל - שר הביטחון הודיע הערב בשידור חי בטלוויזיה על מינוי אלוף בצה״ל ועל הזזתו של אלוף אחר מתפקידו | כ"ץ הודיע במהלך ריאיון בתקשורת כי ראש אכ"א דדו בר כליפא יחליף את האלוף אבי בלוט בפיקוד מרכז | בלוט נכנס לתפקידו ביולי 2024 (צבא וביטחון)

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שר הביטחון ישראל כץ (צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90)

החלפה דרמטית בשידור חי: שר הביטחון הכריז הערב (ראשון) בריאיון בטלוויזיה על המחליף שלו לתפקיד מפקד פיקוד המרכז. כ"ץ אמר כי יהיה זה ה, כיום ראש אכ"א, והוסיף כי המינוי נעשה בהמלצת הרמטכ"ל.

בריאיון לתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, פתח כ״ץ במתקפה נגד אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. כ"ץ אמר: ״אני חלוק עליו - הוא והפרקליטות הגישו ערעור לבית המשפט (=על השחרור של המתיישב טל ינון דרדיק) - בניגוד למדיניות שלי. פניתי בנושא הזה גם לרמטכ״ל. הם עשו את זה בניגוד לעמדתי, זה צעד לא נכון. האלוף צריך לקחת בחשבון את המדיניות שלי - ואני אעמוד על הדבר הזה".

כ"ץ הוסיף: "הודעתי שהחלטתי לממש את ההחלטה - למנות את האלוף דדו בר כליפא לאלוף פיקוד המרכז. כי אני רוצה גם בפיקוד המרכז - צה״ל שחותר להכרעה, שפוגע באויבים ושומר על המתיישבים״.

דובר צה"ל הגיב והבהיר: "דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל. האלוף אבי בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו ואחת שתלקח החלטה כזו על ידי הרמטכ"ל היא תאושר בהתאם לנהלים".

על פי דיווח בחדשות 12, ההודעה נמסרה בשידור, מבלי שהרמטכ"ל עודכן מראש -ובניגוד לנוהל המקובל במינויי אלופים. על פי הדיווח, בצה"ל תוקפים את הודעת שר הביטחון כ"ץ ואומרים כי הם לא מתכוונים לשתף פעולה עם המהלך של כ"ץ. גורם צבאי אמר כי "זו אמירה שלא עומד מאחוריה שום דבר, פשוט כלום חוץ מהפריימריז בליכוד".

ההכרזה של כ"ץ הערב באה לאחר סכסוך ביניהם, כאשר בשבוע שעבר ערער בלוט על החלטה של שר הביטחון שהודיע כי יש לקבל את הערעור שהוגש נגד צו ההגבלה שקיבל טל ינון דרדיק, החשוד בהתעללות בפלסטינים שמוחזק בתא מעצר ושובת רעב. מדובר בצו שמאפשר הגבלה או שלילה של זכויות מסוימות מאדם בשל חשש למסוכנות לציבור.

לטענת כ"ץ, "בשל פגמים באופן הוצאת הצו", שהוגש על ידי פיקוד המרכז בהתאם להמלצות שב"כ, הוא הנחה שלא לחדשו אלא "להתמודד עם הבעיה בדרכים אחרות". אלוף פיקוד המרכז בלוט ופרקליטות מחוז ירושלים הגישו ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד ועדת הערעורים ביו"ש, ודרשו להשאיר את הצו המנהלי נגד דרדיק בתוקף.

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4
מעולה, אך חבל שרק שניה לפני הבחירות. אם השמאל חלילה יעלה לשלטון לא עשינו בזה כלום להחליף מישהו למספר חודשים בלבד.
יצחק
3
כץ יודע לשלוט, אפילו יותר מנתניהו, צריך לומר את האמת, אני מקוה שביבי יגבה את כץ, ויחד לקבל אומץ, אבל לעשות הכל בשכל.
אריה
2
בס"ד כל הכבוד לשרהכ"ץ. מה זה הדבר הסה מעצר מנהלי ללא צו בית משפט וךלא הגשת ראיות. דיקטטורה דה פקטו פה.
הצדיק ממדינת סדום
1
מחילה הלל ביטון רוזן פירסם שזמיר בעצמו רצה למנות את דדו לאלוף פיקוד מרכז הודיעו על זה בבוקר כבר
דר

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