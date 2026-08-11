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יתחיל פעילות מבצעית

גדוד 'שמעון' - גדוד המילואים הראשון של חטיבת החשמונאים השלים תרגיל גדודי

גדוד המילואים הראשון של חטיבת החשמונאים השלים תרגיל גדודי ברמת הגולן לראשונה, וסיים את הקמתו הרשמית ואת הכנתו לקראת פעילות מבצעית | הכוחות תרגלו לחימה בשטח פתוח, פשיטות ולוחמה בשטח בנוי (צבא)

3תגובות
התרגיל הגדודי של גדוד 'שמעון' - גדוד המילואים הראשון של חטיבת החשמונאים (צילום: דובר צה"ל)

גדוד המילואים הראשון בחטיבת החשמונאים, גדוד 'שמעון' (1200), השלים במהלך השבוע שעבר תרגיל גדודי ברמת הגולן לראשונה, וסיים את הקמתו הרשמית ואת הכנתו לקראת פעילות מבצעית. במסגרת התרגיל, הכוחות תרגלו לחימה בשטח פתוח, פשיטות ולוחמה בשטח בנוי.

גדוד שמעון הוא גדוד המילואים הראשון של החטיבה ומורכב מבוגרי מסלול שלב ב' אשר התגייסו למילואים, לאחר שקיבלו פטור משירות בעבר, וממשרתים חרדים מסגרות אחרות בצבא.

במסגרת ההכשרה המתגייסים עברו הכשרת לוחמה מלאה ומותאמת לאורח החיים החרדי בבא"ח חשמונאים ובהמשך הגדוד יקלוט גם את בוגרי מסלול הסדיר של החטיבה.

התרגיל הגדודי של גדוד 'שמעון' - גדוד המילואים הראשון של חטיבת החשמונאים (צילום: דובר צה"ל)
התרגיל הגדודי של גדוד 'שמעון' - גדוד המילואים הראשון של חטיבת החשמונאים (צילום: דובר צה"ל)
התרגיל הגדודי של גדוד 'שמעון' - גדוד המילואים הראשון של חטיבת החשמונאים (צילום: דובר צה"ל)

כחלק מהכשרתו ללחימה, החיילים בגדוד עברו קורסים ייעודיים בחבלה, רתק, רחפנים, בלנ"ם, חובשים ומרגמות, המותאמים לאורח חייהם ומאפשרים לגדוד לפעול כמסגרת אורגנית.

מתחילת המלחמה הוקמו עשרות גדודים בסדיר ובמילואים, כחלק מתהליך רחב היקף להרחיב את שורות המשרתים ולהביא להפחתה בעומס על משרתי המילואים והסדיר.

במהלך החודשים הקרובים ולאורך תקופת החגים, גדוד 'שמעון' צפוי לפעול בגזרה הצפונית במשימות על-פי הצורך המבצעי.
צה"לתרגילמילואיםחטיבת חשמונאיםגדוד שמעון

3 תגובות

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2
היידה ישר כח
שלמה
קריסת צה"ל תהיה בקביעות היא כתובה בתורה שלא ניתנת לשינוי ולהבנה אצל חכמי חלם הציונים
משה חרדי גאה
1
יישר כוח
Sheli

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