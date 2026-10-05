במלאת שלוש שנים למתקפת הפתע הרצחנית של ארגון הטרור חמאס בבוקר חג שמחת תורה, מפרסם הבוקר (שני) צה"ל את 'פקודת היום' של ראש המטה הכללי. בדבריו הנוקבים מתייחס הרמטכ"ל לכישלון הצבא ביום הטבח, לצד גבורת הלוחמים, ומדגיש את החובה העליונה לתחקר ולהפיק לקחים.

"ב-7 באוקטובר, יום שמחת תורה, נפרצו גבולותינו במתקפה עקובה מדם", פתח הרמטכ"ל את דבריו. "צה"ל כשל במשימתו העליונה להגן על אזרחי מדינת ישראל. בשדות החיטה, במטעים, בבתי הקיבוצים ובערי הנגב המערבי, במקומות שבהם ניטעו שורשים של חיים והתיישבות, זרע האויב אש, חורבן והרס".

הרמטכ"ל התייחס ליום האבל והזיכרון: "היום, במלאת שלוש שנים, אומה שלמה מרכינה את ראשה ומתאבלת. אנו זוכרים את האזרחים שנרצחו בבתיהם, את הצעירות והצעירים שיצאו לרקוד ולא שבו, את מי שנחטפו ונרצחו בשבי, את הלוחמים והלוחמות ואת החיילים שנפלו, את אנשי כוחות הביטחון, את כיתות הכוננות וההצלה, שיצאו אל התופת ונפלו בקרבות. אנו עומדים לצד הפצועים ונפגעי המלחמה, ומחבקים את המשפחות השכולות".

בדבריו הדגיש הרמטכ"ל את החובה המוטלת על הפיקוד הצבאי לערוך חשבון נפש ולתחקר את המחדל: "מחובתנו לתחקר ולוודא שהלקחים מיושמים כדי להיות ראויים יותר לאמון שהפקיד בידינו העם. מתוך אותו בוקר קשה התגלתה גבורתו של דור. עם ישראל על כל גווניו התייצב להגן על הבית ולהשיב את הביטחון".

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בהמשך סקר את הלחימה הממושכת מאז אותו בוקר נורא: "מהיום ההוא יצאנו למערכה ממושכת – נלחמנו בזירות קרובות ורחוקות, הגנו על יישובים וגבולות, פגענו באויבינו והשמדנו יכולות שאיימו על אזרחי ישראל. חילצנו והשבנו חטופים, השתנינו ופיתחנו דרכים חדשות להתמודד עם איומים – לא נאפשר לאויבינו להתעצם באין מפריע".

את פקודת היום חתם הרמטכ"ל במבט צופה פני עתיד ובקריאה לחיזוק הביטחון: "נישא עימנו את זיכרון הנופלים ואת לקחי ה-7 באוקטובר, ונבנה עתיד שבו אזרחי ישראל יחיו בביטחון בארצם. כצבא העם נוסיף לשרת יחד, נבנה את כוחו של צה"ל לקראת המבחנים הבאים שעוד נכונו לנו, נשמור על ערכיו ועל רוחו ונוביל לניצחונו. נבטיח כי העם הזה ששב לארצו לא ייעקר ממנה עוד לעולם. עם ישראל חי. יהי זכר הנופלים ברוך".