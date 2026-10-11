תנועת "הביטחוניסטים" קיימה היום, רביעי, במלאת שלוש שנים למתקפת 7 באוקטובר ולפרוץ מלחמת התקומה, את ועידת הביטחון "מאסון לניצחון". במוקד הוועידה עמדה תפיסת הביטחון של ישראל לעשור הבא, לצד חשיפות ועדויות מהמערכה בשלוש השנים האחרונות והצגת האיומים המתפתחים שעמם תידרש ישראל להתמודד.

בוועידה השתתפו בכירים במערכת הביטחון ובתעשיות הביטחוניות, מפקדים במילואים, דיפלומטים, ראשי רשויות, חוקרים ואנשי ציבור. בין המשתתפים היו פרופ' יובל שטייניץ, יו"ר רפאל; שגריר הודו בישראל ג'יי-פי סינג; יו"ר תנועת הביטחוניסטים תא"ל (מיל') ארז וינר; מייסד התנועה תא"ל (מיל') אמיר אביבי; מנכ"ל התנועה אל"מ (מיל') ד"ר רונן איציק; סא"ל (מיל') איתמר איתם; אל"מ (מיל') אילן דיקשטיין; ראש מועצת שלומי גבי נעמן; הפילנתרופ והיזם יוסי הולנדר; ודב אוסטר, אביו של סרן איתן אוסטר ז"ל. את הוועידה הנחו סא"ל (מיל') שוש רבן ואיתי מדינה, יו"ר מכון המחקר של תנועת הביטחוניסטים.

אחת החשיפות המרכזיות בוועידה הגיעה מיו"ר רפאל, פרופ' יובל שטייניץ, שהתייחס להישגים הישראליים במערכה מול איראן. לדבריו, בתוך 36 שעות בלבד הצליח חיל האוויר להשיג עליונות אווירית מכרעת בשמי איראן – הישג שגם שותפותיה הקרובות של ישראל העריכו שידרוש חודשים ארוכים.

"תוך 36 שעות הושגה עליונות אווירית מכרעת של חיל האוויר על איראן, למרות שגם השותפים הקרובים ביותר שלנו בעולם לא האמינו שנצליח להשיג זאת במשך חודשים ארוכים", אמר שטייניץ. לדבריו, חלק מההישג התאפשר באמצעות חימושים ייחודיים של רפאל שפרטיהם עדיין חסויים. שטייניץ הוסיף כי בעקבות המערכה הורחקה איראן בשנתיים וחצי מהשגת נשק גרעיני.

"אני לא יכול לפרט את הדברים שנעשו מאחורי הקלעים. חיל האוויר פעל בצורה מושלמת, אבל זו הייתה גם מלחמה של מדע וטכנולוגיה", אמר. "היכולות הישראליות מול היכולות של איראן, המגובה גם ביכולות רוסיות וסיניות. היכולת המדעית והטכנולוגית שלנו היא קריטית – ולפני הכל היא נועדה לשמור על חיי אדם".

סא"ל (מיל') איתמר איתם הציג בוועידה את השינוי שעבר מערך המילואים במהלך המלחמה. לדבריו, יחידות המילואים קיבלו יכולות שריון, הנדסה, ארטילריה, אוויר ורחפנים והפכו לכוחות מתמרנים רב-חיליים. "לא התחלנו ככה ולא התאמנו ככה. במובן מסוים המצאנו את עצמנו תוך כדי הלחימה", אמר.

איתם, שלחם בחומת מגן, לבנון השנייה, עופרת יצוקה, עמוד ענן וצוק איתן, הצביע גם על השינוי בחיבור שבין הכוחות הקרקעיים לחיל האוויר. "לא היה סיוע אווירי ישיר, מהיר וקרוב כמו שראינו במלחמה הזאת", סיפר. לדבריו, במהלך אחד הקרבות זוהו מחבלים שנמלטו למבנה וכוחו קיבל מטוס קרב שהופעל ישירות על היעד.

מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים, אל"מ (מיל') ד"ר רונן איציק, הציב במרכז דבריו את מערך המילואים והדור הצעיר כאחד ממקורות העוצמה שהתגלו בשלוש שנות המלחמה. לדבריו, נתונים שנאספו לאורך המלחמה מצביעים על רמת מוטיבציה גבוהה לשירות גם לאחר תקופות מילואים ממושכות.

"מערכת המילואים היא נכס אדיר ברמה הלאומית. מדדנו לאורך המלחמה את המורל ואת הנכונות להתייצב, וגם אחרי מאות ימי מילואים אנחנו רואים מוטיבציה גבוהה מאוד", אמר איציק. "יש אנשים שעשו יותר מאלף ימי מילואים ועדיין משרתים. זה הנס של מדינת ישראל. במקביל, אנחנו רואים את הדור הצעיר עם מוטיבציה הולכת וגוברת להתגייס ולשרת ביחידות קרביות. אלה יסודות החוסן שלנו".

גם השותפות האסטרטגית בין ישראל להודו עמדה במוקד הוועידה. שגריר הודו בישראל, ג'יי-פי סינג, חלק כבוד לנרצחי 7 באוקטובר והביע סולידריות עם המשפחות שנפגעו. הוא הדגיש את מחויבות הודו למאבק בטרור ואת מדיניות אפס הסובלנות של שתי המדינות כלפיו, והציג אפשרויות להעמקת שיתוף הפעולה בין ישראל להודו.

בפאנל שעסק בחוסן הישראלי השתתפו מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים אל"מ (מיל') ד"ר רונן איציק, אל"מ (מיל') אילן דיקשטיין וראש מועצת שלומי גבי נעמן. במהלך הפאנל סיפר נעמן כי 100% מתושבי היישוב חזרו לבתיהם וכי מספר התושבים כיום אף גבוה מזה שהיה ערב המלחמה. "כשנותנים לציבור ביטחון, הוא חוזר הביתה", אמר.

רגע מרגש נרשם בדבריו של דב אוסטר, אביו של סרן איתן אוסטר ז"ל, שנפל בקרב בלבנון. אוסטר הקריא את הדברים ששלח בנו למשפחה שעות לפני שיצא בראש לוחמיו לפעולה: "לוחמים מיטיבים להילחם לא בגלל שהם שונאים את מי שעומד מולם, אלא בגלל שהם אוהבים את מה שעומד מאחוריהם". אוסטר הוסיף: "האחריות היא שלנו, של הדור הזה. אנחנו אלה שנתנו לחיזבאללה ולחמאס להתעצם על הגבולות שלנו. אני מקווה שאת המחיר הזה כבר שילמנו".

הפילנתרופ והיזם יוסי הולנדר התריע מפני המערכה המתנהלת ברשתות החברתיות. לדבריו, איראן, קטר, סין ורוסיה משקיעות מיליארדים במלחמת תודעה, בזמן שלישראל חסר גוף לאומי המרכז את ההתמודדות עמה. הולנדר ציטט מחקר שלפיו קיימת פעילות נרחבת של בוטים מבוססי AI איראניים בשיח הישראלי ברשת וקרא להקים מערך לאומי בעל תקציב ותורת לחימה בתחום.

יו"ר תנועת הביטחוניסטים, תא"ל (מיל') ארז וינר, הזהיר בנאומו מפני התפתחות איום משמעותי בזירה הפנימית. לדבריו, עשרות אלפי חמושים ברשות הפלסטינית והיקפי הנשק הבלתי חוקי מחייבים היערכות כבר כעת. "הפוטנציאל של האיום הזה הוא לא 7 באוקטובר – אלא '7,000 באוקטובר'. אם נתעלם מהאיום כשהוא נבנה, אנחנו עלולים לפגוש אותו כשהוא כבר יתממש", אמר.

במסגרת הוועידה הציגה תנועת הביטחוניסטים שבעה עקרונות ביטחון לאומי לשנים הבאות, העוסקים בגבולות הביטחון ומרחבי האבטחה, שמירת בקעת הירדן כקו ההגנה המזרחי, עתיד יהודה ושומרון וחיזוק ההתיישבות, בניין הכוח והעצמאות החימושית, חיזוק מערך המילואים והרחבת השירות, משילות וביטחון הפנים והמאבק באנטישמיות ובדה-לגיטימציה.

בנאום הסיום תיאר וינר את השינוי שעברה תפיסת הביטחון הישראלית מאז 7 באוקטובר: "ישראל עברה מתפיסה של הכלה לתפיסה של הכרעה, מאויב שיורה ואנחנו מגיבים למצב שבו אנחנו פועלים כדי למנוע ממנו לבנות את האיום מלכתחילה. היום, כשמדברים על תקיפה בטהרן, כבר לא שואלים איך ולמה – שואלים מתי".

הוועידה נחתמה גם בציון חציית רף 60 אלף החברות והחברים בתנועת הביטחוניסטים. מייסד התנועה תא"ל (מיל') אמיר אביבי ויו"ר התנועה תא"ל (מיל') ארז וינר העניקו על הבמה תעודת הוקרה למיטל ברגמן, שהצטרפה כחברה ה-60 אלף בתנועה.