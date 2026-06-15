אחרי הדרמה המדינית והביטחונית שהתרחשה אתמול, בצל התקיפה הישראלית בדאחייה והתגובה האיראנית שלא התקיימה, ובתווך הגעה להסכם בין וושינגטון לטהרן - נחשפים פרטים חדשים על מה שקרה מאחורי הקלעים.

העיתונאי רונן ברגמן חשף היום (שני) ב-Ynet כי אתמול בשעות הצהריים, כאשר ישראל קיימה תקיפה אווירית ממוקדת בדאחייה בביירות, המהלך יצא לפועל בהנחייתם הישירה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, וזאת חרף אזהרות חריפות מצד בכירי צה"ל וצמרת מערכת הביטחון.

אותם בכירים התריעו, כך דווח, כי העיתוי נפיץ במיוחד, שכן באותן שעות ממש עמדו ארצות הברית ואיראן על סף חתימה על הסכם רחב באמצעות התיווך הקטארי. בצבא הציעו לדחות את הפעולה ביומיים כדי למנוע הידרדרות, אך הדרג המדיני בחר להציב עובדה מוגמרת ועדכן את האמריקנים דקות ספורות בלבד לפני ההפצצה, ללא כל התייעצות מוקדמת.

מאחורי ההחלטה הישראלית עמדה ביקורת פנימית נוקבת שספג נתניהו במהלך סוף השבוע, בעיקר מצד חוגי ימין ואנשי תקשורת המזוהים עמו, אשר טענו כי איבד את יכולת ההשפעה שלו על טראמפ ונכשל בסיכול העסקה המתגבשת עם איראן.

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גורמים המעורים בפרטים צוטטו בדיווח מסבירים כי נתניהו נבהל מהביקורת הציבורית, וביקש להוכיח נחישות ולייצר הפרדה תודעתית בין הזירה הלבנונית לזירה האיראנית. עם זאת, גורמים חריפים יותר במערכת העריכו כי המטרה האמיתית של התקיפה בעיתוי הרגיש הייתה לבצע "פיגוע מדיני" במשא ומתן, מתוך הבנה שהדבר יוביל לתגובה איראנית קשה ויגרור שרשרת תגובות שתביא לקריסת השיחות.

מיד לאחר התקיפה, נכנסה מערכת הביטחון בישראל לכוננות שיא לקראת מה שנתפס כתוצאה בלתי נמנעת: מטח טילים בליסטיים מאיראן לשטח ישראל, שצפוי היה להערכת המודיעין לשגר סביב שעות הערב ומהדורות החדשות. צה"ל נערך הן במערכי ההגנה האווירית והן להוצאה לפועל של תוכניות תגובה נגד שורת מטרות צבאיות ותשתיתיות באיראן במקרה של ירי. בטהרן אכן החלו בהכנות מעשיות לשיגור הטילים, והעולם כולו נראה כמי שנמצא במדרון חלקלק לעבר עימות אזורי כולל וישיר בין המדינות.

בשלב זה, בשעות אחר הצהריים והערב, החלה הדרמה האמיתית מאחורי הקלעים בוושינגטון. הנשיא דונלד טראמפ הבין כי הוא נקלע ל"מצב בלתי אפשרי" שבו הוא אינו יכול להצטייר כחלש מול התגרויות איראניות, אך מנגד נחוש להציל את הסכם הגרעין שראה בו הישג אישי היסטורי. טראמפ זיהה כי תגובה איראנית תוביל לתגובת שרשרת ישראלית שתחריב את המשא ומתן בתוך שעות, ופתח במרוץ הצלה לילי קדחתני. באמצעות המתווכים הקטארים, הפעיל הנשיא האמריקני "מאמץ אדיר" על ההנהגה בטהרן, שכלל שילוב של איומים חריפים והטלת אחריות מלאה עליהם אם יתקפו, לצד פיתויים משמעותיים בדמות ויתורים כלכליים נוספים ושינוי לוח הזמנים לטובת הסרה מיידית של המצור מעל נמליה ומצר הורמוז.

הלחץ וההצעות של טראמפ נשאו פרי, ובמהלך הערב זיהו גורמי המודיעין בישראל כי השיגור האיראני נדחה פעם אחר פעם, עד שבאיראן הודיעו רשמית למתווכות על השהיית המצעד הצבאי כדי לאפשר לטראמפ לסגור את ההסכם עוד באותו היום. בכך נמנע ברגע האחרון העימות הישיר. התוצאה הסופית של המהלך התבררה כהפוכה לחלוטין מכפי שקיוו בלשכת ראש הממשלה בירושלים: במקום להביא לפיצוץ השיחות, התקיפה העניקה "פוש" ודחיפה אדירה למשא ומתן, כאשר טראמפ הפך נחוש מתמיד לחתום מיד על העסקה כדי למנוע מקרים דומים בעתיד, ואף שיפר את התנאים הכלכליים עבור האיראנים.

בסיומו של יום, האירוע הותיר לפי הדיווח את ראש הממשלה נתניהו בעמדה מביכה ומשפילה ברמה הבינלאומית והפנימית. ניסיונותיו החוזרים ונשנים בשבועות האחרונים להפגין עצמאות מול הממשל האמריקני ולהראות למצביעיו שהוא מסוגל לסרב לטראמפ, נבלמו פעם נוספת בכוח על ידי הבית הלבן. ההשפלה הפכה לפומבית כאשר טראמפ מיהר להדליף באופן מביך את תוכן שיחתו עם נתניהו לתקשורת. האירוע כולו חשף בצבעים עזים את הפער העמוק והקרע בין ירושלים לוושינגטון: בעוד בישראל רואים בהסכם סכנה קיומית ומהלך שגוי, טראמפ רואה בו יעד עליון ומוכן לרסן את ישראל ביד קשה ולהציע ויתורים לאויב כדי להבטיח את חתימתו.