המטוס המלכותי שנחת בחשאי בישראל בעיצומה של המלחמה

נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד ( צילום: shutterstock )

בעיצומו של מבצע "שאגת הארי" נגד איראן, הגיעה לישראל משלחת של בכירי ביטחון רמי דרג מאיחוד האמירויות בחשאיות מוחלטת. הביקור, שנחשף הערב (שלישי) על ידי הכתב איתי בלומנטל ב'כאן חדשות', מהווה את הפעם הראשונה מאז פרוץ המערכה שבה מדווח על הגעה פיזית ורשמית של בכירי הממשל מאבו דאבי לתוככי מדינת ישראל.

הביקור החשאי מצביע על עומק התיאום הביטחוני והאסטרטגי בין המדינות, דווקא בימים של מתיחות ביטחונית עילאית וחסרת תקדים במזרח התיכון. פגישותיהם של הבכירים האמירתים עם צמרת מערכת הביטחון הישראלית נערכו תחת מעטה כבד של סודיות, והן מגיעות כהמשך ישיר לשורה של ביקורים חשאיים שקיימו בכירים ישראלים באמירויות מאז פרוץ המלחמה. על פי הדיווח, הביקור התמקד כולו בתיאום הביטחוני ההדוק שבין ירושלים לאבו דאבי מול האיומים האזוריים המשותפים. בין המשתתפים בפגישות נמנו ראש הממשלה בנימין נתניהו והרמטכ"ל אייל זמיר, שביקרו באמירויות בחודשים האחרונים במסגרת התיאום המתמשך. כדי להבין את גודל הרגישות ואת משקלם הציבורי והפוליטי של חברי המשלחת, די להביט על כלי הטיס שהביא אותם לישראל. על פי הדיווח, האורחים רמי המעלה הוטסו לישראל במטוס בואינג 737 בתצורת VIP מפוארת, המיועד ומשרת בשגרה אך ורק את בכירי משפחת המלוכה האמירתית. נחיתתו של המטוס המלכותי בישראל בעיצומה של מלחמה פעילה מול איראן משדרת מסר ברור לגבי מחויבותה של איחוד האמירויות לציר הביטחוני המשותף.

מימין מוחמד בן זאיד, משמאל נתניהו ( צילום: shutterstock, שליו שלמון\בריכה )

רקע: שורת ביקורים חשאיים

הגעתם של הבכירים האמירתים לישראל מהווה עליית מדרגה משמעותית ביחסים הגלויים והסמויים שבין המדינות מאז חתימת הסכמי אברהם. בחודשים האחרונים דווח על מספר ביקורים חשאיים של בכירים ישראלים באמירויות, כאשר הביקור הנוכחי מסמן את הפעם הראשונה שבה משלחת אמירתית מגיעה לישראל באופן רשמי מאז פרוץ המערכה.

יצוין כי ראש השב"כ דוד זיני נפגש לאחרונה באיחוד האמירויות עם מוחמד דחלאן, בכיר פת"ח לשעבר ויועץ לנשיא האמירויות, במסגרת התיאומים האסטרטגיים בין המדינות. דחלאן נחשב למועמד פוטנציאלי לשליטה ברצועת עזה ביום שאחרי המלחמה.

הביקור מתרחש על רקע מתיחות אזורית חריפה, כאשר איראן מאשימה את ישראל וארצות הברית בעמידה מאחורי מתקפות כטב"מים באיחוד האמירויות בימים האחרונים. למרות הרגישות הדיפלומטית והביקורת בעולם הערבי, איחוד האמירויות ממשיכה לשמר את הקשר האסטרטגי עם ישראל.