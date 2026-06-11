כוחות אוגדה 91 ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית בדרום לבנון, כאשר במהלך השבוע האחרון חיסלו למעלה מ-35 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו בסמוך לכוחות צה"ל. הפעילות המבצעית כוללת תקיפות מדויקות, איתור אמצעי לחימה והשמדת תשתיות טרור.

במסגרת הפעילות אתמול (יום רביעי), כוחות חטיבה 679 זיהו משגר טילי נגד טנקים שהוסתר בתוך שיחים באזור הפעילות. הכוחים ביצעו תקיפה מדויקת שהובילה להשמדת המשגר, ובמהלך התקיפה חוסל גם מחבל שפעל במרחב המשגר. דובר צה"ל מסר כי המשגר היה מוכן לשימוש ונועד לפגוע בכוחות הפועלים בשטח.

במקביל לפעילות חטיבה 679, כוחות חטיבה 769 ביצעו פשיטה על מחסן אמצעי לחימה בדרום לבנון. במהלך הפשיטה אותרו כמויות נשק משמעותיות, ביניהן נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב', משגרי RPG ורקטות. הכוחים פעלו על בסיס מידע מודיעיני מדויק שהוביל אותם למחסן, שהיה חלק ממערך אמצעי הלחימה של ארגון הטרור.

הפעילות המבצעית של אוגדה 91 מתבצעת במקביל לפעילות נרחבת של כוחות צה"ל בכל רחבי דרום לבנון. כאמור, לאורך היממה האחרונה תקפו כוחות צה"ל תשתיות טרור רבות של ארגון חיזבאללה באזור צור ובמרחבים נוספים, כולל משגרים טעונים ומוכנים לשיגור ואתר שיגור רחפני נפץ.

גורמי ביטחון מעריכים כי הפעילות המבצעית הנמשכת בדרום לבנון פוגעת ביכולתו של ארגון הטרור חיזבאללה להמשיך ולאיים על אזרחי ישראל וכוחות הביטחון. חיסול המחבלים והשמדת אמצעי הלחימה מצטרפים למאמץ הכולל של צה"ל לסכל את יכולות הארגון ולמנוע פיגועים.