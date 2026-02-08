PZL M28 Skytruck ( צילום: ויקפידה (*) )

בלב המלחמה באוקראינה, כשאלפי כטב"מים רוסיים מסוג "שהד" שוטפים את השמיים, נולד אחד האילתורים המבריקים והנועזים ביותר שנראו בשדה הקרב המודרני. מטוס תובלה אזרחי ישן, צוות של מתנדבים ללא מדים, ומקלע אימתני אחד הפכו למכונת מלחמה שקוטפת כטב"מים מהשמיים בקצב מסחרר.

הבסיס למהפכה הוא מטוס ה-PZL M28 Skytruck (או גרסתו הסובייטית האנטונוב An-28), מטוס דו-מנועי קטן ואיטי יחסית. אך האוקראינים התקינו בדלת המטוס מיני-גאן M-134 – מקלע בעל שישה קנים הממטיר אלפי כדורים בדקה. השילוב הזה הפך את המטוס לגרסה מיניאטורית וחסכונית של ספינות הקרב האמריקאיות המפורסמות (AC-130). בניגוד לציפיות, לא מדובר בטייסי קרב מעוטרים. הדיווחים חושפים כי מדובר בצוותי מתנדבים אזרחיים שקיבלו אישור מהמדינה להגן על המרחב האווירי. ללא מערכות מכ"ם משוכללות, הצוותים האלה מסתמכים על זיהוי ויזואלי בלבד, עוקבים אחרי הכטב"מים בעין בלתי מזוינת לאורך קילומטרים, וממתינים לרגע שבו המטרה תעבור מעל שטחים פתוחים כדי למנוע פגיעה באזרחים על הקרקע.

מיניגאן GAU-17 בעת ירי באימון של חיל הים האמריקאי. ( צילום: מאת U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Jeffrey Lehrberg. - http://t2navy.m7z.net/view_single.asp?id=12757, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1098768 )

צוות אחד כזה כבר זקף לזכותו הפלה של כמעט 150 כטב"מים רוסיים. המשימות הללו מתבצעות בטווחים קצרים במיוחד; המטוסים כל כך קרובים לפיצוץ הכטב"ם, שהטייסים חשים את חום הלהבות, וגוף המטוס סופג פגיעות רסיסים באופן קבוע.

למה זה עובד?

בעוד שמטוסי קרב מתקדמים כמו ה-F-16 מתקשים להינעל על מטרות איטיות כמו ה"שהד", ה-Skytruck טס במהירות שמתאימה בדיוק לטרף שלו. זהו פתרון זול, יעיל וקטלני המאפשר לאוקראינה לשמור את טילי הנ"מ היקרים שלה למטרות כבדות יותר כמו טילים בליסטיים.

האילתור הזה הוא יותר מסתם פתרון טכני; הוא גם משקף את התושייה האוקראינית ולרוח הלחימה של אזרחים שהחליטו לקחת את השמיים לידיים.

