יעדי הגיוס של הציבור החרדי יעמדו על אלפים בודדים בשנה, בהתאם להסכמות שהושגו עוד בתקופת כהונתו של יו"ר ועדת החוץ והביטחון הקודם, ח"כ יולי אדלשטיין – ערב המתקפה האיראנית בחודש יוני.

כך עולה מפרטים חדשים על "מסמך העקרונות" שהגיש היום (חמישי) היו"ר הנוכחי, ח"כ בועז ביסמוט, ליועצת המשפטית של הוועדה. הדברים פורסמו באתר Yent

לפי המסמך, בשנה הראשונה יעד הגיוס יעמוד על 4,800 חרדים, בשנה השנייה על 5,760, בשנה השלישית על 6,840, בשנה הרביעית על 7,920, ובשנה החמישית – לא יפחת מ־50% מהשנתון.

המשמעות: גם לאחר חמש שנים, אלפי חרדים ימשיכו ליהנות מדחיית שירות או פטור מלא, אף שהמספרים גבוהים משמעותית מהנתונים שנרשמו בעבר.

בניגוד למסמך הקודם של אדלשטיין, הדרישה לשימוש באצבע ביומטרית לצורך פיקוח בישיבות הוסרה לחלוטין.

עוד נכלל במסמך סעיף המאפשר "פתיחת דף חדש" לכל מי שלא התגייס עד כה – לרבות חרדים שקיבלו צווי גיוס במהלך המלחמה – אשר יוכלו להסדיר את מעמדם כתלמידי ישיבה או להתגייס ללא סנקציות פליליות.

המסמך קובע כי תקופת ההסדרה תעמוד לרשות כלל האוכלוסייה מטעמי שוויון, כך שגם משתמטים שאינם חרדים יוכלו להסדיר את גיוסם באופן מוסדר.

בנוגע לאכיפה, נקבע כי סנקציות אישיות יחולו רק אם צה"ל לא יעמוד ביעדי הגיוס לאחר השנה הראשונה. המשמעות: כל עוד הצבא מגייס 4,800 חרדים בשנה הראשונה – לא יוטלו עיצומים אישיים על מי שהוסדר מעמדו.

במערכת הפוליטית מעריכים כי העלאת המסמך נועדה לאפשר את חזרתה של ש"ס לממשלה ואת מינוי מחדש של שריה. עם זאת, במפלגה החרדית ציינו כי הם "מחכים לראות טיוטת חוק ולא רק עקרונות כלליים".

לפי הדיווח ב Yent היועצת המשפטית של הוועדה, עו"ד מירי פרנקל, אמרה בפגישות כי יידרשו לה כשבועיים לגיבוש נוסח החוק המלא. ביום שלישי הקרוב צפוי דיון ראשון בחוק בוועדת החוץ והביטחון.