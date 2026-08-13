ממשל טראמפ מתח אתמול (רביעי) ביקורת חריפה על דבריו של שר הביטחון ישראל כ"ץ, שהכריז על המשך הנוכחות הישראלית בדרום לבנון. בכיר במשרד החוץ האמריקני הבהיר כי הדברים מנוגדים להתחייבויות שניתנו במסגרת ההסכם עם ארצות הברית ועם לבנון.

על פי דיווח בחדשות 12, הבכיר במשרד החוץ האמריקני מסר: "ארצות הברית מצפה שכל הצדדים יפעלו בהתאם להסכם המסגרת שעליו הסכימו, וישראל הבהירה באופן חד-משמעי כי אין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון". הוא הוסיף כי "נוכחות צבאית ישראלית קבועה בדרום לבנון אינה עולה בקנה אחד עם ההתחייבויות שניתנו בהסכם המסגרת, ואינה תואמת לשלום ולביטחון ארוכי הטווח של שתי המדינות".

הביקורת האמריקנית הגיעה בעקבות דבריו של שר הביטחון כ"ץ במהלך סיור בדרום לבנון אתמול, שם הצהיר: "צה"ל כאן כדי להישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה ולהגן על מדינת ישראל כולה. הנחיתי את צה"ל לנקוט כל הצעדים הנדרשים להיערכות לשהייה ארוכת טווח בשטח".

כ"ץ הדגיש בהצהרתו: "כפי שראש הממשלה ואני הבהרנו חד-משמעית - אנחנו לא נסוגים מאזור הביטחון הזה". דבריו עוררו תגובה מיידית מצד ממשל טראמפ, שראה בהם סטייה מההסכמות שגובשו.

תמיכה בשלמות לבנון

על פי הדיווח של ברק רביד, הבכיר במשרד החוץ האמריקני הדגיש כי ארצות הברית תומכת באופן מלא בשלמותה הטריטוריאלית ובריבונותה של לבנון. הוא הבהיר: "הסכם המסגרת כולל באופן ברור מסלול המבוסס על עמידה בתנאים, שבמסגרתו יתבצעו פריסות מחדש הדרגתיות של צה"ל, כפוף לפירוק של חיזבאללה מנשקו ולהשמדת התשתיות שלו באופן שניתן לאימות".