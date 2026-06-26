תחקיר חושף: הנזק האמיתי שספגה ארה"ב בבחריין - והפנטגון מסתיר

מוכנות שיא בדת"קים: טכנאים בודקים את מערכות החימוש של מטוס הקרב לפני היציאה למשימה. ( צילום: חיל האוויר האמריקאי @usairforce )

בסיס הצי האמריקני בבחריין, העוגן המרכזי של עוצמתה הימית של ארצות הברית במזרח התיכון, ספג נזקים משמעותיים בהרבה ממה שהפנטגון מוכן להודות בפומבי. כך עולה מתחקיר חזותי מקיף שפורסם הלילה (שישי) בעיתון ה"וול סטריט ג'ורנל", המבוסס על ניתוח צילומי לוויין, סרטונים מרשתות חברתיות וראיונות עם גורמי צבא בהווה ובעבר.

על פי הדיווח, סדרת התקיפות של טילים וכטב"מים איראניים שבוצעו בין סוף פברואר ליוני הצליחה לחדור את מערכות ההגנה ולזרוע הרס רב בבסיס הרגיש, הנמצא פחות מ-150 מייל מחופי איראן. הממצאים חושפים פגיעות קשות בליבת הפעילות המבצעית של הצי האמריקני באזור. מפקדות מושבתות ונזק של מאות מיליונים התחקיר מפרט את היקף ההרס: מפקדת הצי החמישי, המשמשת כמרכז העצבים של המבצעים הימיים באזור, נפגעה קשה ואינה שמישה עוד, כך לפי גורם אמריקני רשמי. בנוסף, שני טרמינלים מתקדמים לתקשורת לוויינית המאפשרים תקשורת צבאית בזמן אמת הושמדו לחלוטין לצד מתקן לניהול תקשורת. צפו: צבי סוכות נכנס לבית הספר הפלסטיני עם שוטרים - והתעמת עם המנהל כיכר השבת | 25.06.26 גם מתחם מחסנים גדול נפגע קשות, כולל האנגר ששימש בעבר את "כוח משימה 59" - היחידה החדשנית של הצי לכטב"מים ובינה מלאכותית. מחסן חירום ומכל מים מרכזי ספגו אף הם פגיעות. חדר האוכל המרכזי ומבנה מגורים המסוגל לקלוט כ-450 אנשי צוות נפגעו ישירות. באמצעות מודל תמחור רשמי של משרד ההגנה האמריקני, מעריך העיתון כי עלות הבנייה מחדש של המבנים הפיזיים שנפגעו בבחריין בלבד עומדת על כ-400 מיליון דולר. עם זאת, מומחים מדגישים כי העלות הכוללת צפויה להיות גבוהה בהרבה, שכן חישוב זה אינו כולל את פינוי ההריסות, מיגון המבנים ואת השווי של הציוד הטכנולוגי והצבאי היקר שהיה בתוכם.

מטוס F-16 בחריין, חמוש ( צילום: חיל האוויר האמריקאי )

הפנטגון שומר על עמימות

בפנטגון מנסים להמעיט בחשיבות הפגיעה בתשתיות ומדגישים כי האסטרטגיה התמקדה בהגנה על חיי אדם. דובר פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM), קפטן טים הוקינס, מסר בתגובה כי הפיקוד תיעדף את הגנת הכוחות, וכי מתוך יותר מ-8,000 טילים וכטב"מים ששיגרה איראן במהלך המלחמה, רק שתי פגיעות הובילו לאבדות בנפש.

הוא הוסיף כי ארה"ב הסבה לאיראן נזק גדול בהרבה ופגעה בלמעלה מ-13,500 מטרות. עם זאת, גורמים בקונגרס מביעים תסכול מהסירוב של ראשי מערכת הביטחון לספק הערכת עלויות מדויקת של הנזקים לבסיסים האמריקניים.

כשנשאל על כך השבוע שר ההגנה פיט הגסת' בשימוע בגבעת הקפיטול, השיב: "מהו המחיר של השגת נשק גרעיני על ידי איראן?". משרד התקציב של הפנטגון אישר כי אומדן עלויות המלחמה הנוכחי, העומד על כ-29 מיליארד דולר, אינו כולל את שיקום הבסיסים.

מטוס ה-F-16 המתקדם של בחריין ( צילום: חיל האוויר האמריקאי )

חישוב מסלול מחדש: האם היכולות יועברו לישראל?

היקף הפגיעות בבחריין, לצד נזקים משמעותיים שנרשמו בלפחות 20 מתקנים אמריקניים נוספים ברחבי המזרח התיכון - בהם בסיסי חיל האוויר עלי אל-סאלם בכוויית, אל-דאפרה באיחוד האמירויות ופרינס סולטן בסעודיה - מאלצים את וושינגטון לבצע הערכה מחדש מקיפה של כלל הפריסה הצבאית שלה באזור.

העובדה שאיראן הצליחה לשפר לאורך העשור האחרון את הטווח והדיוק של נשקה חושפת את נקודות התורפה של הבסיסים הוותיקים. לפי גורמים אמריקניים המעורים בפרטים, הפנטגון בוחן כעת מספר חלופות דרמטיות.

בין האפשרויות הנשקלות: הקטנת היקף הכוחות והנוכחות האמריקנית המרכזית בכוויית ובערב הסעודית, שגם הגבילה את השימוש של ארה"ב במרחב האווירי שלה בזמן הלחימה. כמו כן נבחנת הזזת בסיסים מערבה, במטרה להרחיקם מטווח האש הישיר של מערך הטילים והכטב"מים של טהראן.

אפשרות נוספת שעל השולחן היא הקמת מתקני שליטה ובקרה תת-קרקעיים וממוגנים במקום המבנים החשופים שעל פני השטח. שני גורמים רשמיים ציינו כי במסגרת הרה-ארגון, נשקלת האפשרות להעביר בעתיד חלק מהיכולות המבצעיות והצבאיות של ארה"ב לישראל, אשר אירחה בשטחה עשרות כלי טיס ומטוסי תדלוק אמריקניים במהלך המלחמה.

יצוין כי בחריין נקטה בצעדים נוקשים נגד מי שחשודים בשיתוף פעולה עם איראן. כפי שדיווחנו, המדינה שללה אזרחות מ-69 בני אדם בטענה לתמיכה בפעולות איראניות עוינות, וגזרה מאסר עולם על תשעה נאשמים שהורשעו בשיתוף פעולה עם משמרות המהפכה.