סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, התחמק היום (שני) מלהשיב באופן ישיר לשאלה האם הממשל האמריקני דורש ממדינת ישראל לסגת באופן מלא מדרום לבנון במסגרת ההסדרים האזוריים המתגבשים.

במהלך מסיבת עיתונאים שערך היום בשולי הפסגה, התחמק סגן הנשיא מהשאלה הרגישה, וציין במקום זאת כי לשיטתה של ארצות הברית, ניתן להגיע למשוואה מורכבת שבה נשמרים הן הריבונות והשלמות הטריטוריאלית של לבנון, והן ביטחונה של מדינת ישראל. כך דווח ב-Ynet.

ואנס ביקש להרגיע את החששות והבהיר כי מדובר בהסכם שמדינות האזור עצמן ביקשו באדיקות מהממשל האמריקני לתווך, ולא בהסדר כפוי, תוך שהוא מדגיש כי מהלכים אלו ידרשו עבודה טכנית ומדינית רבה ומאומצת בשבועות הקרובים.

שאלת הנסיגה הישראלית עלתה על רקע הביקורת הגוברת בירושלים על הקמתו של מנגנון בינלאומי חדש למניעת חיכוך בגבול הצפון, אשר גובש על ידי המתווכות "מעל הראש" של ישראל וללא שיתופה הישיר. ואנס הגן על המהלך האמריקני והסביר כי המטרה העליונה היא השגת הפסקת אש אזורית רחבה שתביא לעצירת ירי הרקטות של ארגון הטרור חיזבאללה לעבר שטח ישראל.

לדבריו, המנגנון נועד למנוע מצב שבו תקריות ירי נקודתיות יתגלגלו לכדי מלחמה כוללת שתצא משליטה, דבר שלטענתו יפגע בביטחון האזור כולו. סגן הנשיא עקץ את אופי הפסקות האש בעבר ואמר כי לעיתים המשמעות שלהן היא רק שיורים קצת פחות, ולכן יש צורך במנגנון תיאום אקטיבי המאפשר לצדדים לדבר ולעצור את האש בזמן אמת. הוא אף ציין כי ב-24 השעות האחרונות כבר ניתן לראות את פירות המהלך, כאשר נרשם השקט הגדול ביותר שנראה בלבנון מזה תקופה ארוכה.

לצד המתיחות בנושא הלבנוני, הציג סגן הנשיא הישג משמעותי נוסף ביומו הראשון של המשא ומתן, בדמות הסכמה איראנית להחזרת פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) לשטחה של הרפובליקה האסלאמית. ואנס הגדיר את ההתפתחות הזו כציון דרך משמעותי וכצעד ראשון וחיוני לקראת פירוז גרעיני קבוע או סיום מוחלט של תוכנית הנשק הגרעיני של טהרן. על פי הערכתו של סגן הנשיא, כניסתם המחודשת של הפקחים למתקני הגרעין באיראן צפויה לצאת לפועל כבר במהלך השבוע הנוכחי, זאת במקביל להתקדמות משמעותית נוספת שהושגה בשיחות הטכניות הנוגעות לסוגיית הגרעין.

פריצת הדרך מול איראן הושגה למרות דרמה לילית מאחורי הקלעים, במסגרתה איימו נציגי טהרן לפרוש כליל מהפסגה. הרקע למתיחות היה חילופי האשמות ופוסט חריף שפרסם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברשתות החברתיות, אשר עורר זעם בצד האיראני. ואנס הודה כי נרשמו תלונות רבות, איומים ו"הוצאת קיטור" מצד האיראנים, אך סיפר כי הבהיר להם שאם הם בוחרים לעסוק בהכפשות והצהרות שאינן נכונות, עליהם לצפות לתגובה נחרצת מצד הנשיא האמריקני ומצדו שלו. בסופו של דבר, המשא ומתן נמשך אל תוך הלילה והסתיים רק לאחר השעה 1:00 לפנות בוקר, ללא פרישה של אף צד.

בסיום דבריו פירט ואנס את מטרות העל של הממשל האמריקני בוועידה, שנועדו להבטיח את האינטרסים הכלכליים והביטחוניים של ארצות הברית. היעד הראשון שהושג הוא הקמת מנגנון תיאום ייעודי לפינוי מוקשים ממצר הורמוז, במטרה להבטיח שהנתיב הימי האסטרטגי יישאר פתוח לחלוטין לסחר עולמי ושתקריות עתידיות באזור לא יובילו להסלמה צבאית. היעד הרביעי והאחרון הוא מיסודו של תהליך משא ומתן טכני ארוך טווח. ואנס ציין כי בעוד הוא עצמו חוזר לוושינגטון, הצוותים הטכניים של ארצות הברית יישארו בבורגנשטוק וימשיכו לעבוד בצוותא עם הנציגים מאיראן, קטאר ופקיסטן במהלך הימים והשבועות הקרובים, תחת פיקוח הדוק, כדי להבטיח את יישום ההבנות.