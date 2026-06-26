מקורות פלסטיניים דיווחו היום (שישי) כי ווליד מג'די הנייה, אחיינו של מנהיג חמאס המחוסל איסמעיל הנייה, מת מפצעיו שספג בתקיפה של חיל האוויר. על פי הדיווחים, הוא נפצע בתקיפה מדויקת בשכונת א-נסר במערב העיר עזה.

המקורות הפלסטיניים ציינו כי המחבל שחוסל שימש כמפקד בכיר ביחידות הנוח'בה של ארגון הטרור חמאס. הוא זכה לכינוי 'הלובי', כינוי שעשוי לרמז על פעילות בעבר במדינה הערבית לוב. בתקיפה הוא איבד יד וסבל מדימום קשה בראשו, עד שמת מפצעיו.

כזכור, דודו של המחבל שחוסל, איסמעיל הנייה, חוסל ביולי 2024 בחדר במתחם מאובטח בלב טהרן. לפי הדיווחים הזרים, הוטמן מטען נפץ בחדר שהתפוצץ וגרם למותו של מנהיג חמאס.

כמה חודשים לפני חיסולו של איסמעיל הנייה, שלושה מבניו ושלושה מנכדיו נהרגו בתקיפה במחנה שאטי בצפון הרצועה. שלושת הבנים היו מחבלים בכירים בחמאס - אחד מהם שימש כמפקד חוליה בזרוע הצבאית של הארגון, ואחר היה מעורב בהחזקה של חטופים ישראלים.