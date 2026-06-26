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חיסול בעזה

הדוד חוסל באיראן; האחיין חוסל בעזה: 'הלובי' של משפחת הנייה מת מפצעים

ווליד מג'די הנייה מת, אחרי שנפצע בתקיפה בשכונת א-נסר • שימש כמפקד ביחידות הנוח'בה של חמאס | 'הלובי' איבד יד וסבל מדימום בראשו (צבא וביטחון)

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

מקורות פלסטיניים דיווחו היום (שישי) כי ווליד מג'די הנייה, אחיינו של מנהיג המחוסל איסמעיל הנייה, מת מפצעיו שספג בתקיפה של חיל האוויר. על פי הדיווחים, הוא נפצע בתקיפה מדויקת בשכונת א-נסר במערב .

המקורות הפלסטיניים ציינו כי המחבל שחוסל שימש כמפקד בכיר ביחידות הנוח'בה של ארגון הטרור חמאס. הוא זכה לכינוי 'הלובי', כינוי שעשוי לרמז על פעילות בעבר במדינה הערבית לוב. בתקיפה הוא איבד יד וסבל מדימום קשה בראשו, עד שמת מפצעיו.

כזכור, דודו של המחבל שחוסל, איסמעיל הנייה, חוסל ביולי 2024 בחדר במתחם מאובטח בלב טהרן. לפי הדיווחים הזרים, הוטמן מטען נפץ בחדר שהתפוצץ וגרם למותו של מנהיג חמאס.

כמה חודשים לפני חיסולו של איסמעיל הנייה, שלושה מבניו ושלושה מנכדיו נהרגו בתקיפה במחנה שאטי בצפון הרצועה. שלושת הבנים היו מחבלים בכירים בחמאס - אחד מהם שימש כמפקד חוליה בזרוע הצבאית של הארגון, ואחר היה מעורב בהחזקה של חטופים ישראלים.

(צילום: דובר צה"ל)

הכינוי 'הלובי' - רמז לפעילות בלוב

הכינוי 'הלובי' שניתן למחבל שחוסל עשוי לרמז על פעילות שביצע בעבר במדינה הערבית לוב. יצוין כי ב-2019 בית המשפט בלוב שלח למאסרים ממושכים ארבעה מהנדסים של חמאס, שעסקו באיסוף אמצעי לחימה במדינה. בדצמבר 2023 הם שוחררו בעקבות לחץ של טורקיה.

החיסול מצטרף לשורה של תקיפות ממוקדות שביצע בימים האחרונים נגד מחבלים בכירים ב. במהלך השבוע האחרון חוסלו יותר מ-10 מחבלים במסגרת הפעילות המבצעית המתמשכת להסרת איומים על כוחות צה"ל ועל אזרחי מדינת ישראל.

צה"לחמאסעזהרצועת עזהחיסולאיסמעיל הנייה

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