אזרח ישראלי בשנות ה-70 לחייו, תושב אזור השרון, נפצע והובהל לטיפול רפואי, לאחר שנכנס אמש, במהלך מוצאי שבת, לתחומי העיר קלקיליה שבשטחי הרשות הפלסטינית (שטח A), בניגוד מוחלט לחוק ובאופן שסיכן את חייו בצורה ממשית, וזאת על מנת לערוך קניות אישיות ולרכוש אבטיח.

הקשיש הותקף בפתאומיות ובאלימות קשה על ידי מספר חשודים מקומיים, אשר הטיחו אותו בעוצמה על הכביש, פצעו אותו ברגליו ושדדו ממנו את כלי הרכב האישי שלו עמו נכנס למקום. לאחר השוד והתקיפה המשותפת, נותר הקשיש לבדו בשטח ונאלץ לצעוד ברגל במשך זמן ממושך כשהוא חבול ונסער, עד אשר הגיע בכוחות עצמו אל מעבר אליהו, שם הבחינו בו כוחות הביטחון כשהוא במצב של פציעה וחרדה, והעניקו לו טיפול רפואי ראשוני לפני שפונה להמשך בדיקות וטיפול בבית החולים.

אל זירת מעבר אליהו הוזעקו מיד עם קבלת הדיווח שוטרי תחנת אריאל של מרחב שומרון, אשר החלו בגביית עדותו הראשונית של הקורבן ופתחו בחקירה מאומצת של נסיבות השוד האלים במטרה להתחקות אחר הרכב השדוד והחשודים במעשה.

במשטרה מבהירים כי אף על פי שהפעם האירוע הקשה הסתיים בפציעות קלות בלבד ובנזק לרכוש, הרי שמדובר בעליית מדרגה מדאיגה ובמקרה חמור ביותר של הפרת החוק האוסר על כניסת אזרחים ישראלים לתחומי הרשות הפלסטינית. גורמי הביטחון מדגישים כי כניסות אלו, המתבצעות לעיתים קרובות מתוך קלות דעת או רצון לחסוך בעלויות של מצרכי מזון ושירותים, מהוות סכנת חיים ברורה ומיידית, ומאלצות את כוחות הצבא והמשטרה להשקיע משאבים רבים כדי להציל את האזרחים ברגע האחרון מפני לינץ' או חטיפה.