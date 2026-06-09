כיכר השבת

עופר הלוי בסינגל חדש ומחזק: “בוא ניקח אוויר”

הזמר והיוצר עופר הלוי משחרר סינגל חדש ומרגש בשם “בוא ניקח אוויר”, עליו הוא חתום הן במילים והן בלחן. עיבוד והפקה מוזיקלית: אסי טל (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר עופר הלוי משחרר סינגל חדש ומרגש בשם “בוא ניקח אוויר”, עליו הוא חתום הן במילים והן בלחן. השיר נוגע בתחושות המלוות רבים בתקופה האחרונה - בלבול, חוסר ודאות, עומס רגשי וחיפוש אחר תקווה ואמונה בתוך מציאות מורכבת.

“בוא ניקח אוויר” נפתח בתיאור המרוץ הבלתי פוסק של החיים המודרניים, כאשר מאחורי חזות של שגרה ועסקים כרגיל מסתתר לב המחפש יציבות ומשמעות. מתוך הזיכרונות והערכים שספג בבית הוריו, מוצא הלוי נקודת אחיזה בדברי האמונה והעידוד של אמו, המלמדים לראות את הטוב ולהאמין שהכול לטובה.

בהמשך השיר הוא מבטא בכנות את תחושת הבלבול לנוכח המתרחש סביבנו, את הפילוג והשנאה המחלחלים אל הרחובות והלבבות, ואת הכמיהה ליד מכוונת שתשיב סדר, אחדות ותקווה. דרך דימויים מעולם המקורות והתפילה, מתואר מסע של חיפוש אחר הצלה וגאולה, כאשר הפזמון החוזר “בוא ניקח אוויר וננשום” - הופך לקריאה פשוטה אך עוצמתית לעצור לרגע, להתחזק ולהמשיך קדימה.

קרדיטים:

מילים ולחן: עופר הלוי 

עיבוד והפקה מוזיקלית: אסי טל

עופר הלויאסי טל

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