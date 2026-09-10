הפרשה במרוקאית במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לראש השנה • צפו מחפשים דבר תורה מיוחד לשולחן החג? הרב מיכאל שושן, מרצה ויועץ ומטפל זוגי, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר בשפה המרוקאית ובעברית. צפו (ימי סליחות) כהכיכר השבת15:47 שני מניינים יתקעו בשופר בשבת בעיר העתיקה: האחד חרדי והשני דתי לאומיישראל שפירא|16:03תקיעת שופר בשבת: ומה אם בכל זאת שמעתי? | הפולמוס המרתק שהסעיר את האחרוניםישראל גראדווהל|16:03הוורט במרוקאית הרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לראש השנה10100:00/6:09 הרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לראש השנה הוורט בעברית הרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לראש השנה10100:00/7:35 הרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לראש השנה ראש השנההרב מיכאל שושןהפרשה במרוקאית 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:הבאנו אור חג לכל פינה: הראשון לציון בביקור מרגש בבתי הכלאחזקי שטרן|16:02איסור הכנה: הפתרון לחימום האוכל לסעודת הלילה השני • צפוהרב יעקב סיני|16:00המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לראש השנה • צפוכיכר השבת|15:54אולי גם יעניין אותך:"מזונותיו של אדם קצובים": המרדף הנואש בעקבות המזרן דני שפיץ|13:38על חטא שחטאנו לפניך בשפיכת דמם של אנשי ציבור // עו"ד יוסי ויצמןיוסף ויצמן, עו"ד|13:10בשביל תרומה של מיליוני דולרים: הגרש״ב סורוצקין צפוי לשהות באומן בחגקובי ישראל|09.09.26
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