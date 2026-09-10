 דלג לתוכן הראשי
הפרשה במרוקאית

במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לראש השנה • צפו

מחפשים דבר תורה מיוחד לשולחן החג? הרב מיכאל שושן, מרצה ויועץ ומטפל זוגי, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר בשפה המרוקאית ובעברית. צפו (ימי סליחות)

הוורט במרוקאית

הרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לראש השנה
הרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לראש השנה

הוורט בעברית

הרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לראש השנה
הרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לראש השנה
ראש השנההרב מיכאל שושןהפרשה במרוקאית

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בימי סליחות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר