אופוריה של מלחמה יזומה

"60 שנה ארה"ב לא ניצחה בשום מלחמה": אהוד ברק בתחזית קודרת על המערכה האזורית

במתקפה חריפה על ניהול המערכה, מזהיר ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק כי ישראל נכנסה לשלב ה"דשדוש" שעלול להסתיים בנחיתות אסטרטגית | בראיון הבהיר ברק כי פתיחת מצרי הורמוז היא יעד כמעט בלתי אפשרי הדורש מעורבות אמריקאית מאסיבית: "ככה התחילו המלחמות בווייטנאם ובעיראק" (חדשות בארץ)

ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, התייחס בראיון לערוץ 13 למורכבות האסטרטגית מול ולמצב הלחימה הנוכחי. ברק הביע חשש עמוק כי ישראל נמצאת בעיצומו של תהליך דעיכה צבאי ומדיני, המזכיר כישלונות היסטוריים של מעצמות במלחמות ארוכות.

ברק התייחס לאפשרות של הסלמה אזורית וטען כי היכולת לפעול באופן אפקטיבי בנקודות אסטרטגיות מוגבלת מאוד ללא התערבות קרקעית זרה רחבת היקף. ברק הבהיר:

"האם ניתן לפתוח את מצר הורמוז? להערכתי אני אומר בכאב לב, בשביל לעשות את זה צריך להוריד שמה שתי דיוויזיות אמריקאיות, להתארגן להיות שם חודשים. ככה נראתה תחילת המלחמה בווייטנאם. ככה נראתה תחילת המלחמה בעיראק, ככה זה נראה באפגניסטן. זה בהתחלה מצליח".

ברק הוסיף וציין כי ארה"ב, למרות עוצמתה, מתקשה להכריע מערכות כאלו לאורך זמן:

"אמריקה לא ניצחה אף מלחמה. היא ניצחה כל קרב כמעט, לא ניצחה אף מלחמה ב-60 שנה האחרונות".
לדברי ברק, כל מלחמה יזומה מתחילה בהישגים מרשימים, אך הסכנה האמיתית טמונה בחוסר היכולת לסיים אותה בנקודת השיא. הוא מזהיר כי ישראל כבר נמצאת בשלב מסוכן של חוסר הכרעה:

"צריך לדעת, מלחמה יזומה מתחילה בהישג... אחר כך שלב הדשדוש. לפי דעתי נכנסנו אליו, ואם לא יודעים לצאת ממנו ולחתוך בזמן, הוא נגמר במשא ומתן בתנאים נחותים ממה שהיו לפני תחילת כל העניינים ואו בתבוסה".

הוא סיכם את דבריו בחשש כי האסטרטגיה האיראנית לא זכתה לטיפול מערכתי הולם:

"אני חושש מאוד שגם את הצד השני האיראנים בחרו באסטרטגיה שהיא ידועה ברבים מזמן, אבל משום מה היא לא זכתה לטיפול שיטתי בהערכת מצב".

10
ברק המטורלל מביא מפלה לעצמו השם יתברך מכניס לפיו מה לדבר וכך המפלה של השמאל יהיה בקרוב מאוד ברק אתה לא שווה היום אפילו כסף אירני
הכול לפי התוכנית של בורא העולם
9
ללא ספק אתה הכי חכם. ולכן היית ראש הממשלה הכי טוב שהיה כאן אי פעם. אין ספק שרק אתה מבין במלחמות ולכן יצאת מלבנון בחפזה נוראה ובלי שום שכל. ואין ספק שאתה לא מבין שזה עוזר לאיראנים אחרת לא היית אומר את זה. אבל כמו שכולנו יודעים אתה וחביריך שונאים את המדינה ומעדיפים שאיראן תנצח. בושו והכלמו
חושב
8
אולי תשתוק. כלומניק מרופד בכסף.
חחחח
7
אני חושב שלפני שמטפלים באיראן, צריך לטפל בזקן שכל מטרתו זה להפיל את ביבי גם במחיר למכור את המדינה .
מוטי
6
סה סה סה סה עם מלא התזת רוק לכל עבר. מעבר לזה אין הרבה
אהוד ברח
5
לך תחפס את החברים שלךךךךךךךךךךךךךךךךךך
יהודה
4
איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב.
גד
3
ברק אהוד כדאי שתחריש . חיילים אמריקאים הולכים היום לויטנאם לבלות . ואילו חיילים ישראלים נלחמים בלבנון כעת . אתה כזה אידיוט ענק . גם הצלשי"ם שלך ניתנו על ידי הרמטכ"ל כן חבר מענים לחבר . ולא צלשי"ם אשר ניתנו על ידי וועדה רצינית .
ישראלי
2
מסכינים החיילים שלנו שהיו בזמנו. רק לחשוב שהמפגר הזה הוא היה הרמטכ"ל וראש הממשלה שלנו. אם ה' לא ישמור עיר !!!!
שי
1
זכותו לומר דעה אחרת למה ישר מטנפים בבטחון הוא מבין קצת יותר מכם
חסיד

