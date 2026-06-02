עידן הלוחמה האוטונומית

טייס F-35 שולט בכטמ"מ בטאבלט: המהפכה שמשנה את פני המלחמה

בניסוי דרמטי של חיל האוויר האמריקאי, טייס קרב השתמש בטאבלט אישי כדי להוביל כטמ"מ מתקדם בטיסה אוטונומית. הטכנולוגיה החדשה משנה את חוקי המשחק ומאפשרת לשלוט במערכות לחימה מורכבות (תקיפה והגנה)

מה שנראה עד לא מזמן כסצנה מסרט מדע בדיוני, הופך למציאות מבצעית של ממש: טייס קרב יושב בבטחה על הקרקע, אוחז בטאבלט אישי ומנווט כטמ"מ מתקדם שטס במרחב האווירי. בעידן שבו שיתוף הפעולה בין פלטפורמות מאוישות לבלתי מאוישות הופך לאבן היסוד של הדומיננטיות האווירית, ניסוי דרמטי שנחשף לאחרונה משנה את כל מה שידענו על לוחמה בשחקים.

חברת ג'נרל אטומיקס, יצרנית הכטמ"מ המתקדם 'אוונג'ר' (MQ-20), דיווחה על סדרת ניסויים מוצלחים שבחנו את היכולת להפעיל כלי טיס בלתי מאוישים כפלטפורמות ליווי עבור מטוסי קרב. ביוזמה השתתפו גורמים מובילים בתעשייה הביטחונית, בהם טייסת ניסוי של חיל האוויר האמריקאי, לוקהיד מרטין – יצרנית ה-F-35 – וחברת Autonodyne.

פקודות בזמן אמת מהטאבלט

במהלך הניסוי, שנועד לבחון את שיטת ה-"לוחמה המאוישת-לא מאוישת" (MUM-T), שיגר טייס מטוס F-35 פקודות ניווט ותמרון בזמן אמת מהטאבלט שבידו לכטמ"מ שטס באופן אוטונומי. הפקודות נקלטו במערכת ה-TAC ACE של הכטמ"מ באמצעות תקשורת מתקדמת מעבר לקו ראייה (BLOS), מה שהוכיח רמה גבוהה של תיאום ורשתיות מבצעית בין הפלטפורמות.

היכולת החדשה מאפשרת לטייס לשלוט בכטמ"מ תוך כדי טיסה או מהקרקע, ולהפעילו כזרוע מבצעית נוספת במשימות מורכבות. הכטמ"מ יכול לבצע סריקות, לאתר מטרות ואף לתקוף יעדים, כל זאת תחת פיקוד ישיר של הטייס שמנווט אותו באמצעות ממשק פשוט וידידותי.

לא הפעם הראשונה

חשוב לציין כי זו אינה הפעם הראשונה שמתבצעים ניסויים מסוג זה. בעבר נערכו תרגילים דומים גם עם מטוס הקרב F-22 'רפטור', המוכר ביכולות החמקניות המתקדמות שלו. כעת, פועלות החברות המעורבות להעמקת האינטגרציה בין המערכות ולפיתוח שיטות לחימה משולבות, שיובילו ל משמעותית בשדות הקרב העתידיים.

הפיתוח מגיע בעיתוי משמעותי, כאשר מעצמות עולמיות כמו סין ורוסיה משקיעות משאבים עצומים בפיתוח יכולות דומות. ארצות הברית מזרזת את פיתוח מטוס הקרב המתקדם F-47 בתגובה להתקדמות סינית מדאיגה, כאשר הפנטגון מתריע על קפיצת מדרגה ביכולות החמקניות והבינה המלאכותית של בייג'ינג.

המשמעות המבצעית

היכולת לשלב פלטפורמות מאוישות ובלתי מאוישות במשימה אחת משנה את כללי המשחק המבצעיים. הכטמ"מ יכול לשמש כ"עיניים" מתקדמות של הטייס, לחדור לאזורים מסוכנים מבלי לסכן חיי אדם, ולבצע משימות שעד כה דרשו חשיפה של מטוסים מאוישים לאש אויב.

בנוסף, השימוש בכטמ"מים כפלטפורמות ליווי מאפשר להגדיל את כמות החימוש והחיישנים הזמינים למשימה, מבלי להכביד על מטוס הקרב עצמו. הטייס יכול לנצל את הכטמ"מ לביצוע תקיפות מדויקות, איסוף מודיעין או הטלת מטרות, תוך שהוא נשאר במרחק בטוח מאזור האיום.

המשך הפיתוח

החברות המעורבות בפרויקט ממשיכות לפתח את המערכות ולשפר את הממשקים בין הפלטפורמות. המטרה היא להגיע למצב שבו טייס אחד יוכל לשלוט במספר כטמ"מים בו זמנית, תוך שימוש בבינה מלאכותית ומערכות אוטונומיות מתקדמות שיסייעו בקבלת החלטות מבצעיות.

הטכנולוגיה החדשה צפויה להשפיע גם על פיתוחים נוספים בתחום התעופה הצבאית, כולל שיפור מערכות התקשורת, הגדלת טווחי הפעולה והתאמת חימושים חדשים לשימוש משולב.

