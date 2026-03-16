"עד שבועות": הבכיר שחשף את לו"ז המלחמה בלבנון

בעוד הלוחמים בשטח מעמיקים את האחיזה בדרום לבנון, גורם צבאי בכיר בפיקוד הצפון חושף בשיחה סגורה את הצפי להמשך הלחימה. "אנחנו נישאר כאן ככל שיידרש", הבהיר הגורם ללוחמי המילואים בגזרה המזרחית, "המשימה שלנו לא מוגבלת בזמן".
המטרה: רצועת ביטחון מבוצרת
השיחה הדרמטית, שתוכנה הגיע לידי ynet ו"ידיעות אחרונות", שופכת אור על תוכניות צה"ל ליצור "שכבת ביטחון" חדשה עבור תושבי הצפון. לפי הגורם הבכיר, המאמצים לחיסול תשתיות חיזבאללה והרחקת האיום מהגדר עשויים להימשך עוד חודשים ארוכים, כאשר היעד שסומן כרגע הוא חג השבועות.
אוגדה 91 בשיא הפעילות: העמקת התמרון הקרקעי
במקביל לדיבורים על אורך הנשימה, בשטח הדברים קורים במהירות. אוגדה 91 פתחה שלשום במבצע להרחבת "מרחב ההגנה הקדמי", במה שמסתמן כפעולה הקרקעית העמוקה ביותר של צה"ל מאז תחילת התמרון. הכוחות נכנסו לעומק של 7 עד 9 קילומטרים מהגבול, הגיעו ליעדי מפתח אסטרטגיים וחיסלו מחבלי חיזבאללה בהיתקלויות פנים אל פנים.
מצה"ל נמסר כי מטרת הפעילות היא "הסרת איומים ויצירת שכבת ביטחון נוספת". המבצע מתמקד בהשמדת תשתיות טרור במרחב האבטחה, כדי להבטיח שביום שאחרי, איום הפשיטה על יישובי הצפון יוסר כליל.
0 תגובות