יממה באוויר בלי מסלול: הכירו את "זאוס" המהפכני

שדה קרב משתנה: גם כשאין מסלול המראה באופק - צילום: סוכנות החימוש של צבא פולין @AgencjaUzbr שדה קרב משתנה: גם כשאין מסלול המראה באופק | צילום: צילום: סוכנות החימוש של צבא פולין @AgencjaUzbr 10 10 0:00 / 0:46 שדה קרב משתנה: גם כשאין מסלול המראה באופק ( צילום: סוכנות החימוש של צבא פולין @AgencjaUzbr )

בשמי פולין נרשמה לאחרונה הצלחה טכנולוגית משמעותית: חברת 'אקולוט' (Ekolot) הפולנית השלימה בהצלחה את טיסת הבכורה של כלי טיס בלתי מאויש חדשני, הנושא את השם המחייב 'זאוס' (ZEUS). הכלי, שפותח בשיתוף פעולה עם חברת 'נביגיישן גרופו אואסיה' (Navigation Grupo Oesía) הספרדית, מציג יכולות ייחודיות שעשויות לשנות את פני שדה הקרב המודרני.

הייחודיות המרכזית של ה'זאוס' טמונה ביכולתו לבצע המראה ונחיתה בצורה אנכית, בדומה למסוקים, אך ברגע שהוא מתרומם לאוויר - הוא נהנה מכל היתרונות האווירודינמיים של מטוס בעל כנף קבועה. תכונה זו מעניקה לו יתרון מבצעי משמעותי: יכולת לפעול באזורים מרוחקים וקשים, שבהם אין תשתיות מסלולי טיסה, תוך שמירה על יעילות אנרגטית גבוהה בטיסה.

עידן החימוש המשוטט ויירוט קטלני ( צילום: AI )

במהלך טיסת הבכורה, כך דיווחה החברה הפולנית, הפגין הכלי יציבות מרשימה בזכות מערכות הבקרה המתקדמות שפיתחה השותפה הספרדית. על פי הנתונים הטכניים שפורסמו באתר 'דיפנס בלוג' (Defense Blog), מדובר בכלי עוצמתי במיוחד: הדגמים השונים של ה'זאוס' מסוגלים לשאת מטען ייעודי - מצלמות, חיישנים או ציוד מודיעיני - במשקל שנע בין 30 ל-150 קילוגרמים. אך היכולת המרשימה ביותר היא זמן השהייה באוויר: ה'זאוס' מסוגל לשהות בשמיים בין 12 ל-24 שעות רצופות, מה שהופך אותו לכלי אידיאלי למשימות סיור ואיסוף מודיעין ממושכות. בנוסף, הכלי מצויד במערכת ניווט מתקדמת המאפשרת לו להמשיך בטיסה מדויקת גם כאשר ישנן הפרעות או חסימות למערכות ה-GPS - יכולת קריטית בשדה קרב מודרני שבו שיבושים אלקטרוניים הפכו לנפוצים.

פיקוד רגימנט הארטילריה של צבא טורקיה ( צילום: חשבון X הרשמי של משרד ההגנה הלאומי של טורקיה )

מילוי פער אסטרטגי בשוק

היצרניות הפולנית והספרדית מייעדות את ה'זאוס' למלא פער משמעותי בשוק כלי הטיס הבלתי מאוישים: הוא גדול וחזק יותר מהכטמ"מים הטקטיים הקטנים, אך גמיש וזול יותר להפעלה ממטוסי הריגול הענקיים. השילוב בין יכולת ההמראה מהשטח - ללא צורך בתשתית - לבין זמן השהייה הממושך והחסינות לשיבושים, הופך אותו לכלי מרכזי פוטנציאלי בשדות הקרב העתידיים.

כידוע, בעולם הביטחון המודרני קיים צורך הולך וגובר בכלי טיס שיכולים לפעול באזורים מרוחקים ולספק מודיעין רציף. ה'זאוס' הפולני מציע מענה לצורך זה, תוך שהוא נשען על שיתוף פעולה בינלאומי בין מומחיות פולנית בתעופה קלה למערכות בקרה ספרדיות מתקדמות. ההצלחה בטיסת הבכורה מהווה אבן דרך משמעותית בפיתוח הכלי, והיא מעוררת עניין רב בקרב צבאות נאט"ו ומדינות נוספות המחפשות פתרונות גמישים ויעילים לאיסוף מודיעין ולמשימות סיור.