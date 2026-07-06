רוצח טכנולוגי: 250 קמ"ש ב-10,000 ש"ח | הרחפן שיביס את האויב

הכטב"ם האוקראיני תקף את הלוחמים הרוסים | צילום: צילום: משרד ההגנה של אוקראינה

הכטב"ם האוקראיני תקף את הלוחמים הרוסים - צילום: משרד ההגנה של אוקראינה

בעוד המלחמה בין רוסיה לאוקראינה נמשכת, אוקראינה ממשיכה להפתיע בחדשנות הצבאית שלה. משרד ההגנה במדינה העניק אישור מבצעי לכטמ"ם חדש ומתקדם בשם TALION ("תליון"), שנועד לשנות את מאזן הכוחות בשמי המלחמה. כפי שפורסם לראשונה בכתב העת Defense Post, מדובר בכלי טיס בלתי מאויש בעל תפקוד כפול יוצא דופן.

המערכת החדשה לא רק משמידה כלי טיס של האויב באוויר, אלא משמשת גם כחימוש משוטט קטלני נגד מטרות על הקרקע. יכולת כפולה זו הופכת את ה-TALION לנשק גמיש במיוחד, המאפשר לכוחות האוקראיניים להגיב במהירות לאיומים משתנים בשדה הקרב.

פיתוח מקומי עם יכולות מתקדמות

המערכת, שפותחה כולה על אדמת אוקראינה, מציעה גמישות מבצעית יוצאת דופן. הכטמ"ם ניתן להפעלה ידנית על ידי מפעיל מיומן או במתכונת חצי-אוטונומית, מה שמאפשר התאמה לתרחישים מבצעיים שונים. הכלי, המצויד בתצורת כנף קבועה, מגיע למהירות מרשימה של 250 קילומטרים לשעה ומציע טווח מבצעי של 30 קילומטרים.

עם ראש קרב במשקל 1.5 קילוגרם ויכולות דימוי תרמי מתקדמות, ה-TALION הופך לאחד הכלים היעילים והזולים בזירה. העלות המוערכת של המערכת עומדת על 3,361 דולר בלבד ליחידה - מחיר נמוך משמעותית בהשוואה למערכות דומות במערב. יחס העלות-תועלת הזה הופך את הכטמ"ם לנשק אטרקטיבי במיוחד עבור צבא שנאלץ להתמודד עם מגבלות תקציביות.

לצד היכולת ליירוט מערכות אויב, הכלי מסוגל לשהות באוויר כ-40 דקות רצופות ולבצע משימות סיור ותצפית קריטיות בזמן אמת. זמן שהייה זה מאפשר לכוחות האוקראיניים לאסוף מודיעין חיוני ולזהות מטרות בטרם ביצוע התקיפה.

גרסה מתקדמת יותר כבר בשימוש

גורמים במערכת הביטחון האוקראינית מציינים כי לצד דגם זה, גם הגרסה המתקדמת יותר, TALION 3, כבר השלימה את סדרת הניסויים המפרכת ואושרה לשימוש מבצעי. עובדה זו מעידה על היקף הייצור המואץ שמובילה קייב בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים, ועל הנחישות להשיג עליונות טכנולוגית מול רוסיה.

הפיתוח המהיר של מערכות כאלה מגיע על רקע מתקפות חריגות של רוסיה על קייב, שבהן שוגרו מאות כטב"מים וטילים בליסטיים לעבר הבירה האוקראינית. במקביל, אוקראינה מבצעת תקיפות נגד תשתיות רוסיות, כפי שניכר ממחסור הדלק החמור שנוצר ברוסיה בעקבות תקיפות כטב"מים על מתקני אנרגיה.

מירוץ החימוש הגלובלי

הפיתוח האוקראיני מצטרף למירוץ החימוש הגלובלי בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים. מדינות רבות משקיעות משאבים עצומים בפיתוח מערכות דומות, כאשר כל אחת מנסה להשיג יתרון טכנולוגי. סעודיה מקדמת את פרויקט "צרעת השמיים" בטווח 1,500 קילומטרים, בעוד טורקיה מאיצה את "כיפת הפלדה" במימון של כ-900 מיליון דולר.

גם ישראל ממשיכה לפתח את יכולותיה בתחום, כאשר מערכת כיפת ברזל עוברת שדרוגים משמעותיים ונבחנת אפשרות שילובה עם מערכת הלייזר "אור איתן". התפתחויות אלו מעידות על החשיבות הגוברת של מערכות הגנה אווירית מתקדמות בשדה הקרב המודרני.

ההצלחה האוקראינית בפיתוח מערכות מתקדמות בעלות נמוכה יחסית עשויה להשפיע על דוקטרינות צבאיות ברחבי העולם, ולהוכיח כי חדשנות וגמישות יכולות לאזן מול עליונות מספרית ותקציבית.