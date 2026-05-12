כוחות התעבורה האווירית של חיל האוויר המלכותי - צילום: חיל האוויר המלכותי של בריטניה כוחות התעבורה האווירית של חיל האוויר המלכותי | צילום: צילום: חיל האוויר המלכותי של בריטניה 10 10 0:00 / 0:50

בצעד שעשוי לשנות את פני הלוחמה האווירית לעשורים הבאים, הודיע חיל האוויר האמריקני לקונגרס על תוכנית רכישה חסרת תקדים של למעלה מ-150 כלי טיס מלווים אוטונומיים (CCA). על פי דיווח של WORLD DEFENSE NEWS, המערכות החדשות צפויות להיכנס לשירות מבצעי כבר בשנת 2031, במסגרת תפיסה מהפכנית המכונה "מבנה כפול" - שילוב של בינה מלאכותית עם כוח אדם מאחורי ההגה.

התוכנית, שמתוארת כאחת השאפתניות ביותר בהיסטוריה של חיל האוויר האמריקני, מסמנת מעבר מהותי באופן שבו ארצות הברית תנהל את המלחמות העתידיות. במקום להסתמך אך ורק על טייסים אנושיים, הדרג הבכיר בפנטגון מתכנן ליצור צי של מטוסים אוטונומיים שיפעלו כ"שותפים" צמודים למטוסי החמקן המתקדמים ביותר.

בטוח ומאובטח: מטוסי אגלין מוסתרים היטב ( צילום: בסיס חיל האוויר האמריקאי אגלין )

מטוס קרב f15. אילוסטרציה ( צילום: אתר צה"ל )

מלווים קטלניים: השותפים החדשים של ה-F-35 האם ארה"ב מצאה דרך חדשה לנצח את איראן? טראמפ משגר רמז עבה לגבי ההמשך ישראל גראדווהל | 17:32 המטוסים האוטונומיים החדשים לא יטוסו לבד בשמיים. הם תוכננו במיוחד לפעול כ"מלווים" צמודים למטוסי החמקן F-35 ולמטוס הקרב העתידי F-47, שנמצא כעת בשלבי פיתוח מתקדמים. המטוסים האוטונומיים יצוידו בטילים מתקדמים ובמערכות לוחמה אלקטרונית (ל"א) מתוחכמות, מה שיאפשר להם להגדיל משמעותית את כוח האש של המבנה התוקף. היתרון המבצעי המרכזי של התפיסה החדשה הוא שמירה על ביטחון הטייסים האנושיים גם בסביבות הלחימה הצפופות והמסוכנות ביותר. המטוסים האוטונומיים יוכלו לחדור לאזורי איום גבוהים, לספוג אש ולבצע משימות מסוכנות, בעוד שהטייסים האנושיים ינהלו את המערכה ממרחק בטוח יותר. כפי שמסביר דיווח קודם על תוכניות החימוש האמריקניות, המספרים הם שם המשחק בעימות עתידי מול מעצמות גדולות.

חמקן מעולה... מטוס ה-F35 ( צילום: שאטרסטוק )

עדיפות לאומית: המירוץ נגד איומי המחר

מזכיר הצי טרוי מיינק ומפקד חיל האוויר, גנרל קנת ווילסבאך, הבהירו בהצהרות רשמיות כי פרויקט המבנה הכפול נמצא בראש סדר העדיפויות הלאומי של ארצות הברית. הדחיפות האסטרטגית נובעת מהצורך המבצעי המיידי להתמודד עם מערכות הגנה אווירית מתקדמות שפותחו על ידי יריבים גלובליים.

המעבר המהיר משלב הניסויים והפיתוח להצטיידות מבצעית מלמד על חשיבות קריטית שמייחסים בפנטגון למהלך הזה. הדרג הבכיר רואה בתוכנית את המפתח לשמירה על העליונות האווירית של נאט"ו מול מעצמות מתחרות, במיוחד לאור ההתפתחויות האזוריות והברית הצבאית המתהדקת בין מדינות שונות.

אימון תדלוק מטוסי קרב - צילום: אתר חיל האוויר צה"ל אימון תדלוק מטוסי קרב | צילום: צילום: אתר חיל האוויר צה"ל 10 10 0:00 / 0:34

מ"מרלין" ועד "פיורי": הטכנולוגיה שכבר טסה

למרות שהתוכנית נשמעת עתידנית, ארצות הברית כבר מריצה ניסויים מתקדמים בשטח עם פלטפורמות מבצעיות. בין כלי הטיס הבולטים שנמצאים בשלבי בדיקה מתקדמים ניתן למצוא את ה-YFQ-42A "מרלין האפל" של חברת ג'נרל אטומיקס ואת ה-YFQ-44A "פיורי" של חברת אנדוריל. הכלים הללו כבר נמצאים בטיסות מבחן אינטנסיביות, ומוכיחים כי השילוב בין אוטונומיה ליכולות קרביות אינו עוד חזון רחוק אלא מציאות הנדסית קיימת.

המערכות האוטונומיות מצוידות בחיישנים מתקדמים, מערכות ניווט עצמאיות ויכולות קבלת החלטות בזמן אמת. הן מסוגלות לבצע תמרונים מורכבים, לזהות מטרות ולתקוף אותן בתיאום מלא עם המטוסים המאוישים. הטכנולוגיה מבוססת על שנים של מחקר ופיתוח בתחום הבינה המלאכותית והלמידה העמוקה.

מטוס הקרב העתידי f-47 ( צילום: צילום מסך אינסטגרם @boeing )

ה-F-47 נחשף: מיליארדים לעליונות אווירית

במקביל לצי ה-CCA, ארצות הברית משקיעה למעלה מ-5 מיליארד דולר בתכנון ופיתוח של מטוס הקרב מהדור הבא, ה-F-47. המטוס, שנמצא כעת בשלבי הנדסה מתקדמים, מתוכנן לעבוד בסינרגיה מלאה עם המערכות האוטונומיות. השילוב הזה נועד להבטיח את שליטתה של ארצות הברית בשמיים לעשורים הבאים, תוך מינוף קפיצת המדרגה הטכנולוגית שמאפשרת הבינה המלאכותית בשדה הקרב המודרני.

ה-F-47 יכלול חמקנות משופרת, מערכות נשק חדשות ותצורה מודולרית שתאפשר שדרוגים עתידיים. המטוס מתוכנן לטוס במהירות העולה על שני מאך ולפעול ברדיוס של יותר מ-1,000 מייל ימי. היכולות המתקדמות שלו, בשילוב עם המטוסים האוטונומיים, צפויות ליצור יתרון מבצעי משמעותי על פני כל מערכת קיימת כיום.

התוכנית השאפתנית מעוררת עניין רב גם בקרב בעלות הברית של ארצות הברית. מדינות רבות עוקבות בקפידה אחר ההתפתחויות ושוקלות להצטרף לתוכנית או לפתח יכולות דומות. המירוץ לעליונות אווירית בעידן החדש רק מתחיל, והשקעה האמריקנית המסיבית מעידה על הרצינות שבה מתייחסים בוושינגטון לאתגרים העתידיים.