בלי GPS ובלי סין: 52 מיליון דולר ל-2,500 רחפני רפאים

רחפנים בפעילות מבצעית ( צילום: צבא ארצות הברית )

בצעד שמסמן שינוי תפיסתי עמוק בלוחמה המודרנית, הצבא האמריקני השלים רכישה מאסיבית של כאלף רחפנים מדגם X10D מתוצרת חברת סקיידיו (Skydio) האמריקנית. ההצטיידות, שהוכרזה לאחרונה, מהווה את הפרידה הסופית מרחפנים סיניים ומעבירה את מרכז הכובד הטקטי לדרג הנמוך ביותר בשדה הקרב.

כידוע, בשנים האחרונות התגברה המודעות בקרב מעצמות המערב לסכנות הביטחוניות הכרוכות בשימוש בטכנולוגיה סינית. מאז 2017 אוסר הפנטגון על שימוש ברחפנים מתוצרת חברת DJI הסינית, שהייתה עד לאותה עת הספקית המרכזית של כלים אלה לצבא האמריקני. החשש המרכזי: דליפת מידע מודיעיני רגיש לידי גורמים עוינים דרך מערכות התקשורת והניווט של הרחפנים. מפקד מחלקה עם "עיניים משלו" הייחודיות המרכזית של ההצטיידות החדשה טמונה בהפצת היכולת המודיעינית עד לדרג הטקטי הנמוך ביותר. בניגוד למצב הקיים, שבו לוחמים בשטח תלויים במערכות איסוף מידע גדולות ומסורבלות הדורשות אישורים ממפקדות בכירות, מעתה כל מפקד מחלקה יחזיק ב"נכס אווירי" אורגני משלו. "זה התאריך שהמלחמה תסתיים": בכיר המוסד לשעבר חושף את האמת על איראן דוד הכהן | 13:40 המשמעות המבצעית: קבלת החלטות מהירה המבוססת על וידאו תרמי בזמן אמת, ללא צורך בהמתנה לדרגים ממונים. שינוי זה מאפשר גמישות טקטית חסרת תקדים ומקצר באופן דרמטי את זמן התגובה לאיומים מתפתחים בשטח. על פי הנמסר, הרחפן החדש תוכנן במיוחד כדי לאפשר ללוחמים להישאר עם "עיניים על המטרה" ועם הידיים על הנשק, ללא צורך בהפעלה מורכבת.

חסינות מוחלטת: ניווט ללא לוויינים

הבשורה הטכנולוגית הגדולה ביותר של ה-X10D היא היכולת לפעול בסביבה נטולת GPS. באמצעות מצלמות ניווט ייעודיות, הרחפן בונה מפה של התוואי הגאוגרפי באופן אוטונומי לחלוטין, ללא תלות באותות לוויינים חיצוניים. תכונה זו הופכת אותו לחסין בפני אמצעי לוחמה אלקטרונית (ל"א) של יריבים מתוחכמים.

יצוין כי בשנים האחרונות הפכה לוחמה אלקטרונית לכלי מרכזי בידי מעצמות כמו רוסיה וסין, המשקיעות משאבים עצומים בפיתוח מערכות שיבוש GPS. היכולת של ה-X10D להמשיך במשימה גם כשהקשר עם הלוויינים מנותק מעניקה לו יתרון מבצעי משמעותי בסביבה מודרנית זו. כאמור, המערכת יודעת לחמוק ממכשולים ולתמרן בשטח אורבני צפוף באופן עצמאי, מה שמפחית את העומס על המפעיל.

שדה קרב משתנה: גם כשאין מסלול המראה באופק ( צילום: סוכנות החימוש של צבא פולין @AgencjaUzbr )

הלקח מאוקראינה: רחפנים משנים את פני המלחמה

ההחלטה האמריקנית להצטייד ברחפנים בהיקף כה נרחב נובעת במידה רבה מהלקחים שנלמדו מהמלחמה באוקראינה. שם, רחפנים קטנים ויחסית זולים הוכיחו את יכולתם להשמיד נכסים צבאיים יקרי ערך. כפי שדיווחנו, רחפן FPV אוקראיני מבוסס סיב אופטי הצליח להפיל מסוק תקיפה רוסי מסוג Ka-52 "אליגטור" בשווי 16 מיליון דולר.

המקרה האוקראיני ממחיש את המהפכה הטכנולוגית: רחפן קטן, המופעל באמצעות תקשורת סיב אופטי החסינה להפרעות אלקטרומגנטיות, מסוגל לנטרל נכסים צבאיים מתקדמים. על פי הדיווחים, השימוש בסיב אופטי מאפשר מהירות תגובה כמעט מיידית ודיוק גבוה, ללא הפרעות או עיכובים. טכנולוגיה זו, שכבר הוכיחה את עצמה בשדה הקרב האוקראיני, מהווה השראה לפיתוחים אמריקניים דומים.

ביטחון מידע מעל הכל

הרכש הנוכחי מסמן את המסמר האחרון בארון של חברת DJI הסינית בשירות הצבאי האמריקני. הבחירה בסקיידיו המקומית מבטיחה ששרשרת האספקה והמידע המודיעיני הרגיש נשארים "בתוך הבית", ללא חשש מדליפות או ריגול זר. מדובר בשיקול אסטרטגי מרכזי בעידן שבו מלחמת המידע הפכה לא פחות חשובה מהלוחמה הקינטית.

כידוע, בשנים האחרונות התגברו החששות בקרב גורמי ביטחון מערביים מפני השפעה סינית על תשתיות קריטיות. המעבר לרחפנים מתוצרת מקומית מהווה חלק ממגמה רחבה יותר של "הבאת הייצור הביתה" בתחומים רגישים. על פי הנמסר, ההצטיידות החדשה תאפשר לצבא האמריקני לשמור על עצמאות טכנולוגית מלאה ולהבטיח שהמידע המודיעיני שנאסף בשטח לא יגיע לידיים לא רצויות.

