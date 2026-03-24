הסיוט של איראן: הטיל המטורף שטס "מתחת לרדאר" בחצי מחיר

בשעות אחר הצהריים של השבוע האחרון, בבסיס חיל האוויר רייט-פטרסון שבאוהיו, התרחש אירוע שעשוי לשנות את מאזן הכוחות האווירי העולמי. חיל האוויר האמריקני השלים בהצלחה ניסוי טיסה על-קולי מתקדם של מנוע רקטי נוזלי מדגם "Draper" של חברת הסטארט-אפ Ursa Major, במסגרת תוכנית ה-HAVOC המסווגת.

הניסוי, שדווח באתר Air and Space Forces, מהווה אבן דרך קריטית בפיתוח דור חדש של טילים היפרסוניים שיהיו זולים לייצור המוני ובעלי יכולות תמרון חסרות תקדים. כידוע, בשנים האחרונות התגברה התחרות הטכנולוגית בין ארצות הברית למעצמות יריבות בתחום הנשק ההיפרסוני, כאשר רוסיה וסין מציגות יכולות מתקדמות שמאיימות על העליונות האווירית האמריקנית.

ניסוי טיל בליסטי בין-יבשתי לא חמוש מדגם מינטמן 3 - צילום: פיקוד החלל של צבא ארה"ב | חשבון רשמי

הייחודיות המרכזית של המנוע החדש טמונה ביכולת שלא הייתה קיימת עד כה במערכות דומות. בניגוד למנועים רקטיים מוצקים מסורתיים, שלאחר הצתה ממשיכים לפעול עד לתום הדלק, המנוע "Draper" מאפשר שליטה מלאה בזמן אמת: ניתן להניע אותו, לעצור את פעולתו, ולהפעילו מחדש במהלך הטיסה. יתרה מכך, ניתן לווסת את עוצמת הדחף בדיוק רב, מה שמעניק לטיל יכולת תמרון ושינוי מסלול שלא הייתה אפשרית בעבר. המשמעות המבצעית של יכולת זו היא עצומה. טיל שיכול לשנות את מסלולו ומהירותו תוך כדי טיסה מקשה באופן דרמטי על מערכות הגנה אווירית לעקוב אחריו ולהפילו. בעוד שטילים בליסטיים מסורתיים נעים במסלול צפוי שניתן לחישוב, הטכנולוגיה החדשה יוצרת "מטרה נעה" שמשנה כיוון ומהירות באופן בלתי צפוי.

שיגור טיל בליסטי ( צילום: פיקוד החלל צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

מהפכה בזמני הפיתוח

אחד ההיבטים המרשימים ביותר של הפרויקט הוא קצב הפיתוח המהיר. על פי הדיווחים, צוותי הפיתוח הצליחו להשלים פרויקט שהיה אמור להימשך חמש שנים בתוך שמונה חודשים בלבד. הישג זה הושג באמצעות שילוב של טכנולוגיות ייצור מתקדמות, בעיקר הדפסה תלת-ממדית, ומזעור משמעותי של מספר הרכיבים במנוע.

הפישוט הטכנולוגי אינו רק עניין של מהירות פיתוח. המנוע החדש משתמש בדלקים נוזליים שניתן לאחסן לשנים ארוכות ללא צורך בתנאי אחסון מיוחדים או מורכבים, בניגוד לדלקים קריוגניים שדורשים קירור מתמיד. פשטות זו מפשטת דרמטית את הלוגיסטיקה בשדה הקרב ומאפשרת פריסה מהירה של מערכות הנשק.

מערכת מודולרית רב-תכליתית

המטרה הסופית של תוכנית ה-HAVOC היא יצירת מערכת מודולרית שתתאים למגוון רחב של פלטפורמות שיגור. המנוע מתוכנן להיות מותאם למטוסי קרב, למערכות שיגור אנכי קרקעיות, ואף למשימות חלל עתידיות. גמישות זו תאפשר לצבא האמריקני לפרוס את הטכנולוגיה במגוון תרחישים מבצעיים, מתקיפות אוויר-קרקע ועד להגנה אווירית מתקדמת.

על פי לוח הזמנים המתוכנן, חיל האוויר מתכנן לבצע סדרת ניסויים נוספים במהלך השנה הנוכחית, כאשר היעד המוצהר הוא הצגת טיל היפרסוני מבצעי מלא עד תחילת שנת 2027. אם לוח הזמנים יעמוד ביעדיו, ארצות הברית תצעד צעד משמעותי קדימה במרוץ החימוש ההיפרסוני העולמי.

טיל עם מנוע רקטי נוזלי מדגם דרייפר. ( צילום: חשבון רשמי של מעבדת המחקר של חיל האוויר )

השלכות אסטרטגיות

הפיתוח החדש מגיע בעיתוי קריטי. בשנים האחרונות הפגינו רוסיה וסין יכולות היפרסוניות מתקדמות, כאשר איראן אף הציגה טילים שלטענתה מסוגלים להתחמק ממערכות הגנה. היכולת האמריקנית לייצר טילים היפרסוניים במחיר נמוך ובקצב מהיר עשויה לשנות את מאזן ההרתעה האזורי והעולמי.

יצוין כי הפיתוח מתבצע במקביל להצטיידות מסיבית של צבא ארה"ב ברחפנים מתקדמים מתוצרת אמריקאית, במסגרת מגמה רחבה של הפרדה מטכנולוגיה סינית וחיזוק היכולות המקומיות. המהלכים הללו מעידים על שינוי תפיסתי עמוק בגישה האמריקנית לאיומים עתידיים.

עם השלמת הניסויים והכנסת המערכת לשירות מבצעי, ארצות הברית תחזיק ביכולת תקיפה אסטרטגית שתאלץ יריבים פוטנציאליים לחשב מחדש את יכולות ההגנה שלהם. השאלה המרכזית היא האם לוח הזמנים האמביציוזי יעמוד במבחן המציאות, או שיידרשו עיכובים נוספים כפי שקרה בפרויקטים דומים בעבר.