האם החרדים חיים מגלגול חובות? סקר הלוואות דרמטי חושף את האמת

שוק ההלוואות בישראל הוא נושא בוער תמיד, אך במגזר החרדי הוא מקבל ממדים אחרים לגמרי - במיוחד כשמגיעים לשלב חתונות הילדים. בפרק החדש והמרתק של פאנל "סופר דאטה", התכנסו מומחי הכלכלה המובילים כדי לנתח סקר צרכנות חדש ומקיף שופך אור על הרגלי נטילת ההלוואות במגזר החרדי.

התוצאות? מפתיעות, שוברות מיתוסים, ומעוררות ויכוח סוער באולפן בין אבי וידרמן (ראש מכון סופר דאטה), יוסל'ה מינצברג (איש שוק ההון) ויוסף דינין (כלכלן וסוכן פנסיוני) בהגשת אלי גוטהלף.

המיתוס מתנפץ: חצי מהציבור החרדי מחוץ למשחק ההלוואות?

נקודת ההנחה הרווחת היא שהמשפחה החרדית הממוצעת "חיה על הלוואות" ומגלגלת חובות מדי חודש. אולם, הנתון הדרמטי ביותר שעלה מסקר ההלוואות (אשר נערך בקרב למעלה מ-870 נשאלים) חושף מציאות הפוכה:

47% מהנשאלים מצהירים: אנחנו לא נוטלים הלוואות כלל.

27% ציינו כי הריבית היא השיקול המרכזי בנטילת הלוואה (אחוז נמוך מהמצופה המעיד אולי על חוסר אוריינות פיננסית או על מודלים שונים של אשראי).

11% מחפשים זמינות ומהירות, ו-11% נוספים בוחנים תנאי החזר גמישים.

איך מסבירים את הפער בין המיתוס למציאות? הפאנל מסכים כי משפחות חרדיות צעירות חיות על פי רוב ממה שיש, ומתנהלות מתוך צמצום. המשבר והצורך באשראי מתחילים באזור גיל 40, אז מגיעות ההוצאות העצומות של נישואי הילדים – הוצאות שמתחילות ב-100 עד 150 אלף שקלים עוד לפני רכישת דירה.

הקרע המגזרי: חסידים, ליטאים ומה שביניהם

כשצוללים לנתונים לפי חלוקה מגזרית, מגלים פערים מרתקים:

במגזר החסידי: 59% לא לוקחים הלוואות.

59% לא לוקחים הלוואות. במגזר הליטאי והספרדי: כ-45% עד 47% בלבד נמנעים מהלוואות.

הסיבה המרכזית לפער, כפי שעולה בדיון, נעוצה במבנה הקהילתי. בעוד שבציבור הליטאי הסטנדרט דורש התחייבויות עצומות לדיור עבור הזוג הצעיר, בקהילות החסידיות קיימת תשתית אדירה של גמ"חים פנימיים. בחסידויות כמו גור, למשל, מוענקות הלוואות של 80,000 עד 120,000 שקלים למשפחה בתנאים נוחים וללא ריבית לחלוטין. הציבור החסידי, כך נראה, פשוט לא מגדיר את העזרה הקהילתית הזו כ"הלוואה" קלאסית.

הוויכוח הסוער: הגמ"ח המרכזי ושוק ההון – הבטחה או סכנה?

אחת מנקודות הרתיחה בפאנל נגעה למקורות ההלוואה. רק 14% מהנשאלים הצהירו שהם לוקחים הלוואה מגמ"ח, לעומת 30% שפונים לבנקים. הנתון הזה הצית דיון עמוק על "הגמ"ח המרכזי" ועל מיזמים חדשים (כמו מיזם "מסיים" של יוסל'ה מינצברג) המשלבים חסכונות לקראת חתונה יחד עם השקעות בשוק ההון.

העמדה בעד ( יוסל'ה מינצברג ): שילוב של הגמ"ח המרכזי עם שוק ההון הוא נוסחה מנצחת. המשפחה מפקידה סכום נמוך יחסית לאורך שנים (למשל, 12,000 ש"ח לאורך 20 שנה) ומקבלת זכאות ל-100,000 ש"ח בזמן החתונה. זה מאפשר להשאיר את הכספים העיקריים שהושקעו בשוק ההון להמשיך ולצבור תשואה לאורך שנים, מבלי לממש אותם בהפסד אם יש נפילות בשוק בדיוק במועד החתונה.

העמדה נגד (יוסף דינין): הגמ"ח המרכזי הוא למעשה הלוואה יקרה מאוד. הריבית המגולמת בהפקדות מגיעה, בחישוב כלכלי של עלות חלופית, לאזור ה-12%-14%. בנוסף, הסיכון כולו נופל על הלקוח – אם הגמ"ח יקרוס בשל עצירת הפקדות, הלקוח הפסיד את כספו. עדיף להשקיע את כל הכסף ישירות בשוק ההון ולקחת הלוואה מהבנק בעת הצורך.

אזהרת מומחים: אל תתמנפו לשוק ההון!

לקראת סיום התוכנית, למרות חילוקי הדעות, שני המומחים באולפן הסכימו על אזהרה חמורה אחת לציבור הצופים והמשקיעים: מינוף מסוכן. נטילת הלוואות כיום (בסביבת ריבית יקרה) במטרה להשקיע בשוק ההון, כשהשווקים בשיא, היא מהלך פסול ומסוכן שעלול להסתיים באסון כלכלי. שוק ההון נועד לכסף אמיתי ופנוי, ולא לכספי הלוואות.

