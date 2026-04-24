אפל מתכננת את אחד ממהלכי ההתרחבות השאפתניים ביותר בתולדותיה, עם פיתוח של שש קטגוריות מוצרים חדשות – כך עולה מדיווח מקיף של מארק גורמן מבלומברג. בין המוצרים: משקפיים חכמים, AirPods עם יכולות צילום, תליון לביש מבוסס AI, מסך בית חכם, מצלמות אבטחה מתקדמות ואפילו רובוט שולחני.

בלב המהלך עומדת אסטרטגיה כפולה: חדירה עמוקה יותר לשוק הבית החכם, לצד בניית דור חדש של מכשירים לבישים המונעים על ידי Apple Intelligence.

הבית החכם במרכז הבמה

המוצר הקרוב ביותר להשקה הוא מסך הבית החכם, המכונה "HomePad". לפי הדיווחים, מדובר במכשיר עם מסך בגודל כ-7 אינץ', שבב A18 ואינטגרציה עמוקה עם Siri ויכולות הבינה המלאכותית החדשות של אפל. המכשיר, לצד מוצרים נוספים כמו Apple TV ו-HomePod mini מעודכנים, ממתין ככל הנראה להשקה רשמית עם השלמת הדור החדש של Siri.

במקביל, אפל מפתחת גם מצלמות אבטחה חכמות, כולל דגם עם זיהוי פנים וחיישני אינפרא-אדום. מעבר לפונקציות אבטחה, המצלמות צפויות לשמש כמרכז שליטה לבית – החל מכיבוי אורות אוטומטי ועד התאמת מוזיקה לפי המשתמש הנוכחי. לפי גורמן, החברה אף בוחנת פיתוח פעמון דלת עם Face ID.

דור חדש של מכשירים לבישים

אפל אף מתכננת שלושה סוגי מכשירים לבישים מבוססי AI: משקפיים חכמים, AirPods עם מצלמות, ותליון לביש. המטרה: ליצור מערכת "חיישנים אישיים" שיספקו מידע חזותי וקונטקסטואלי ל-Siri.

המשקפיים החכמים, הנמצאים בפיתוח מתקדם יחסית, עשויים להגיע לשוק ב-2027, לאחר חשיפה אפשרית כבר ב-2026. AirPods עם מצלמות אינפרא-אדום עשויים להופיע מוקדם יותר, ואילו התליון הלביש - שמיועד למי שלא מעוניין להרכיב משקפיים או אוזניות - צפוי להגיע גם הוא סביב 2027.

רובוטיקה נכנסת לתמונה

אחד הפרויקטים המסקרנים ביותר הוא רובוט שולחני - מעין זרוע רובוטית עם מסך דמוי iPad, שיכולה לנוע ולהגיב לסביבה. המוצר, שעדיין בשלבי פיתוח מוקדמים יחסית, מסמן את כניסתה האפשרית של אפל לעולם הרובוטיקה האישית.

עידן חדש בהנהגת אפל

כל הפיתוחים הללו מתרחשים במקביל לשינוי משמעותי בהנהגת החברה. טים קוק צפוי לפנות את מקומו ב-1 בספטמבר לג'ון טרנוס, מי שהוביל את תחום ההנדסה החומרתית באפל במשך שנים.

לפי גורמן, טרנוס צפוי לנקוט בגישה החלטית יותר בכל הנוגע לפיתוח מוצרים, כאשר הצלחת הקטגוריות החדשות - ובעיקר תחום הבית החכם - עשויה להגדיר את תקופת כהונתו.

במבט רחב, אפל מאותתת כי העתיד שלה לא נשען רק על האייפון, אלא על מערכת אקולוגית רחבה יותר – חכמה, מחוברת, ואישית מתמיד.